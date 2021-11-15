  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Луцьку п'яний водій збив єпископа на тротуарі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Як встановила поліція, за кермом авто був 23-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння. У нього в крові виявили 1,21 проміле - У Луцьку п'яний водій збив єпископа на тротуарі
    Як встановила поліція, за кермом авто був 23-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння. У нього в крові виявили 1,21 проміле
    фото: vl.npu.gov.ua

    Водія затримали, а його авто відправили на штрафмайданчик

    У неділю ввечері, 14 листопада, у Луцьку 23-річний водій Mazda 6 виїхав на тротуар та збив єпископа. Внаслідок отриманих травм священнослужитель помер у лікарні. Про це повідомляє пресслужба поліції Волинської області.

    Трагедія сталася у центральній частині міста – на проспекті Василя Мойсея. Молодик на автомобілі Mazda 6 не впорався з керуванням і вилетів на тротуар.

    За даними видання galinfo, машина збила 60-річного єпископа Волинської та Галицької Української Незалежної Апостольської Православної Церкви, засновника та постійного ведучого Біблійної школи духовного вдосконалення Олега Ведмеденка. Його госпіталізували до лікарні, проте чоловіка врятувати не вдалося.

    фото: volynnews
    фото: volynnews

    Як встановила поліція, за кермом авто був 23-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння. У нього в крові виявили 1,21 проміле. Водія затримали, а його авто відправили на штрафмайданчик.

    фото: vl.npu.gov.ua
    фото: vl.npu.gov.ua

    За фактом аварії слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння) Кримінального кодексу України. За це винуватцеві загрожує тюремний термін від п’яти до 10 років.

    До слова, на трасі Київ–Одеса Mercedes влетів під вантажівку (відео).

    Теги: ДТП церква смерть Луцьк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Луцьку п'яний водій збив єпископа на тротуарі