У Києві сталася смертельна ДТП: водію Uber стало зле за кермом

Автівка врізалася в стовп і врятувати водія не вдалося

Аварія трапилася на вулиці Олени Теліги

У Києві сьогодні, увечері 14 листопада, на вулиці Олени Теліги сталася ДТП зі смертельними наслідками. Про це інформує Telegram-канал «Київ оперативний».

За словами пасажирки автомобіля Кіа, вона їхала з водієм служби Uber.

«Йому різко стало погано і в якийсь момент відключився, машину кинуло на бордюр, а потім у стовп і дерево. Одразу після ДТП вона викликала швидку допомогу, але, на жаль, прибувши на місце медики констатували смерть», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють правоохоронці, деталі трагедії з’ясовуються.

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