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    У Києві сталася смертельна ДТП: водію Uber стало зле за кермом

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    Автівка врізалася в стовп і врятувати водія не вдалося - У Києві сталася смертельна ДТП: водію Uber стало зле за кермом
    Автівка врізалася в стовп і врятувати водія не вдалося
    Скріншот із відео «Київ оперативний»

    Аварія трапилася на вулиці Олени Теліги

    У Києві сьогодні, увечері 14 листопада, на вулиці Олени Теліги сталася ДТП зі смертельними наслідками. Про це інформує Telegram-канал «Київ оперативний».

    За словами пасажирки автомобіля Кіа, вона їхала з водієм служби Uber.

    «Йому різко стало погано і в якийсь момент відключився, машину кинуло на бордюр, а потім у стовп і дерево. Одразу після ДТП вона викликала швидку допомогу, але, на жаль, прибувши на місце медики констатували смерть», – йдеться в повідомленні.

    На місці працюють правоохоронці, деталі трагедії з’ясовуються.

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    Теги: ДТП Київ смерть Uber
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    У Києві сталася смертельна ДТП: водію Uber стало зле за кермом