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    У Києві легковик грав у «шашки» і влетів у маршрутку (фото, відео)

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    У легковика сильно розбита передня частина - У Києві легковик грав у «шашки» і влетів у маршрутку (фото, відео)
    У легковика сильно розбита передня частина
    фото: dtp.kiev.ua

    Водій Hyundai втік із місця ДТП

    На Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    За попередніми даними, водій Hyundai намагався обігнати іншу автівку, граючи на дорозі «шашки». Легковик не розрахував швидкості та протаранив задню частину маршрутного таксі.

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    У Києві легковик грав у «шашки» і влетів у маршрутку (фото, відео)
    У Києві легковик грав у «шашки» і влетів у маршрутку (фото, відео)
    У Києві легковик грав у «шашки» і влетів у маршрутку (фото, відео)
    У Києві легковик грав у «шашки» і влетів у маршрутку (фото, відео)
    У Києві легковик грав у «шашки» і влетів у маршрутку (фото, відео)
    У Києві легковик грав у «шашки» і влетів у маршрутку (фото, відео)

    У громадському транспорті був лише кермувальник. Він розповів «Магнолії-ТВ», що після зіткнення з легковика вийшов чоловік з розбитим обличчям, сів в іншу автівку та поїхав з місця ДТП. Однак невідомо, чи це був саме водій. Також на місці аварії було подружжя, яке запевняло поліцейських, що це їхня автівка, але за кермом вони не були. Люди мали ознаки алкогольного сп’яніння.

    На місці ДТП працювали поліцейські, які з’ясовували всі обставини аварії.

    Як повідомлялося, 14 листопада на вулиці Олени Теліги сталася ДТП зі смертельними наслідками.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт автомобіль
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    У Києві легковик грав у «шашки» і влетів у маршрутку (фото, відео)