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Російська пропаганда лякає потужним ударом. Центр протидії дезінформації звернувся до українців

Ірина Бура
glavcom.ua
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Російська пропаганда лякає потужним ударом. Центр протидії дезінформації звернувся до українців
Варто пам'ятати, що небезпека триває щоденно, а ворог не попереджає про удари
фото з відкритих джерел

Роспропаганда заявляє про плани використати нові північнокорейські балістичні ракети для обстрілу Києва

Російська пропаганда поширює інформацію про нібито підготовку до потужного удару. Однак варто пам'ятати, що небезпека триває щоденно, а ворог не попереджає про удари. Про це зазначає Центр протидії дезінформації (ЦПД).

ЦПД зазначає,  що російська пропаганда поширює інформацію про нібито підготовку потужного удару по українських колцентрах і заявляє про плани використати нові північнокорейські балістичні ракети для обстрілу Києва.

«Загроза ракетних ударів існує 24/7 з першого дня повномасштабного вторгнення. Агресор не інформує про атаки заздалегідь, а подібні повідомлення є інструментом посилення паніки з-поміж населення», – наголошують в центрі.

Там додають, що важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а продовжувати, як і раніше, слідкувати за офіційними джерелами та у разі небезпеки прямувати в укриття.

«Також просимо представників українських ресурсів, які підхопили цю новину, зважено підходити до поширення подібної інформації, адже це може несвідомо підігравати агресору в його кампанії страху», – додали в центрі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. 

Раніше, 21 грудня зранку російське місто Казань атакували дрони. Також через роботу російських РЕБ безпілотники влучили в кілька багатоповерхівок.

Зауважимо, що 19 грудня російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні, що може вдарити балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Києву для експерименту.

До слова, російські загарбники реалізують на тимчасово окупованих територіях України програму розбудови телерадіомережі для насадження своєї пропаганди.

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