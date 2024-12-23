ЗСУ відновили раніше втрачені позиції в Запорізькій області – карти ISW

Окупанти мають успіх на кількох напрямках

Сили оборони відновили раніше втрачені позиції в районі Кам'янського під час проведення операції в Запорізькій області. Разом з тим фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Торецька, Покровська та в Курській області. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Війська РФ нещодавно просунулися в районі головного українського плацдарму в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що росіяни просунулися на схід від Кругленького (на південний схід від Коренево). Російські воєнкори стверджували, що путінські війська увійшли та захопили Кругленьке та просунулися на 900 метрів у центральну частину Курилівки (на південь від Суджі), але в ISW не знайшли підтвердження. Війська РФ продовжували штурмові дії в районі Новоіванівки, Кругленького, Малої Локні, Черкаського Поріччя і Погребків, а також біля Мартинівки. Командир українського батальйону, який діє в Курській області, заявив, що ворог нещодавно почав використовувати бронетехніку для штурмів у Курській області після того, як у попередні тижні противник застосовував у штурмах тільки піхоту.

Луганщина

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри вказують на просування окупантів у південно-східній частині Дворічної (на північний схід від Куп’янська). Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 22 грудня, показують, як ЗСУ відбивають російський механізований штурм розміром в посилений взвод біля Синьківки (на північний схід від Куп'янська). В Міноборони РФ заявили про захоплення Лозової (на південний схід від Куп'янська). Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися на схід від Загризового та біля Кругляківки. Але в ISW не знайшли підтвердження цьому. Російські загарбники продовжували атакувати в районі Петропавлівки, Кучерівки, біля Загризового, Кругляківки, Степової Новоселівки, Богуславки, Греківки, Новоєгорівки, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Наді, Іванівки, Тернів, Дружелюбівки, Торського та Діброви 21 і 22 грудня.

Донеччина

Війська РФ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 грудня, вказують на те, що окупанти просунулися в північній частині міста. 21 і 22 грудня російські загарбники вели наступальні дії біля самого Торецька, в районі Дружби та Сухої Балки.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що росіяни просунулися в західній частині н.п. Даченське (на південь від Покровська) й окупували село. Війська РФ вели наступальні дії під самим Покровськом, біля Променя, Миролюбівки, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труду, Новоукраїнки, в районі Нововасилівки, Новоєлизаветівки та Новооленівки 21 і 22 грудня.

Південна вісь

Українські та російські джерела ISW не повідомляли про бойові дії на Гуляйпільському напрямку (схід Запорізької області) 22 грудня. Сили оборони України нещодавно відновили раніше втрачені позиції в західній частині Запорізької області після повідомлень про локалізовані наступальні операції ЗСУ в цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відновили втрачені позиції в центрі Кам'янського (на північний захід від Роботиного), а російський воєнкор стверджував, що ЗСУ, ймовірно, відтіснили війська РФ з північної частини Кам’янського на східний берег Каховського водосховища.

Російський блогер заявив, що війська РФ начебто успішно зупинили наступ ЗСУ і відрізали атакуючий підрозділ від постачання та підкріплення. Російські воєнкори повідомили про локалізовані українські штурми в районі Кам'янського. Війська РФ також здійснили наземні атаки поблизу П’ятихаток (на південний схід від Кам’янського) та Новоандріївки (на північний захід від Роботиного) 21 і 22 грудня. Російський воєнкор розповідав, що війська РФ начебто захопили кілька позицій ЗСУ у невизначеному районі Оріхівського напрямку, але в ISW не знайшли підтвердження.

Нагадаємо, триває 1034-й день повномасштабної війни в Україні.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 18 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ. Крім цього, залучив для ураження 593 дрони-камікадзе та здійснив 3650 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.