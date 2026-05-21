Смертельна ДТП у Києві: на Богатирській після удару перекинувся мікроавтобус Volkswagen
Механізм та обставини автопригоди встановлюються
На вулиці Богатирській в Оболонському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі двох транспортних засобів, які рухалися в попутному напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.
За попередньою інформацією, 34-річний водій автомобіля Mercedes та 43-річний водій мікроавтобусу Volkswagen рухалися однією смугою руху. Невдовзі водій Volkswagen почав виконувати маневр перестроювання та у цей момент автомобіль Mercedes наїхав на мікроавтобус ззаду.
Внаслідок удару водій Volkswagen втратив керування, виїхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся. Від отриманих травм керманич загинув на місці події.
На місці аварії працювали слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та працівники ДСНС. Механізм та обставини автопригоди встановлюються.
