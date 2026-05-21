Смертельна ДТП у Києві: на Богатирській після удару перекинувся мікроавтобус Volkswagen

Від отриманих травм керманич мікроавтобуса загинув на місці аварії

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Механізм та обставини автопригоди встановлюються

На вулиці Богатирській в Оболонському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі двох транспортних засобів, які рухалися в попутному напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

За попередньою інформацією, 34-річний водій автомобіля Mercedes та 43-річний водій мікроавтобусу Volkswagen рухалися однією смугою руху. Невдовзі водій Volkswagen почав виконувати маневр перестроювання та у цей момент автомобіль Mercedes наїхав на мікроавтобус ззаду.

Внаслідок удару водій Volkswagen втратив керування, виїхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся. Від отриманих травм керманич загинув на місці події.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Богатирській фото: Національна поліція України

На місці аварії працювали слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та працівники ДСНС. Механізм та обставини автопригоди встановлюються.

Нагадаємо, учора, 20 травня, у селищі Димер на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок ДТП загинув чоловік, постраждала жінка. До ліквідації наслідків ДТП залучалося п'ять рятувальників та одна одиниця техніки.

До слова, Святошинський районний суд столиці оголосив обвинувальний вирок 23-річному водію, який у липні 2023 року скоїв смертельний наїзд на військовослужбовців Національної гвардії України. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один нацгвардієць загинув на місці, інший дістав травми середнього ступеня важкості.