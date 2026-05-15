У Львові чоловік облив Садового невідомою рідиною

Триває досудове розслідування

У Львові поліцейські встановили особу зловмисника, який облив мера Андрія Садового невстановленою рідиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

«Подія сталась сьогодні, 15 травня, близько 10:40 на площі Ринок. Перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною», – йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1 та поліції Львівщини. Особу зловмисника встановлено – ним виявився 46-річний львів’янин.

За фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії.

