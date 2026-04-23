Врізався у дерево: на Вінниччині загинув неповнолітній мотоцикліст

Наталія Порощук
glavcom.ua
Врізався у дерево: на Вінниччині загинув неповнолітній мотоцикліст
Поліція розслідує ДТП
фото: Нацполіція

Унаслідок отриманих травм підліток помер у лікарні

У середу, 22 квітня, у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За цим фактом слідчі розслідують провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Ковельському районі Волині під колесами автомобіля загинув чотирирічний хлопчик – його переїхав власний батько, виїжджаючи з подвір'я на вантажівці з напівпричепом. Трагедія сталася 21 квітня близько 19:30 у селі Галина Воля.

До слова, в Оболонському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Винуватцем аварії виявився 51-річний водій Porsche, який перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Як повідомлялося, 13 квітня на Столичному шосе сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, водій сміттєвоза не впорався з керуванням, у результаті чого спецтехніка опинилася на металевому відбійнику.

Раніше повідомлялося, що український актор та герой шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк потрапив в аварію у Києві.

Врізався у дерево: на Вінниччині загинув неповнолітній мотоцикліст
Врізався у дерево: на Вінниччині загинув неповнолітній мотоцикліст
