Врізався у дерево: на Вінниччині загинув неповнолітній мотоцикліст

Унаслідок отриманих травм підліток помер у лікарні

У середу, 22 квітня, у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За цим фактом слідчі розслідують провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

