У львівській багатоповерхівці стався вибух: загинула людина (фото)

Правоохоронці з’ясовують, що саме стало причиною вибуху та подальшого займання

В одному із багатоквартирних будинків Львова стався вибух

У понеділок, 27 квітня, у Шевченківському районі Львова в одній із квартир багатоквартирного будинку стався вибух, що спричинив пожежу. Внаслідок події загинула одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Повідомлення про пожежу в будинку на вулиці Юрія Липи надійшло до правоохоронців близько 16:50. За попередньою інформацією, загорянню передував потужний вибух. «Подія сталася сьогодні, 27 квітня, на вулиці Юрія Липи. Близько 16:50 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоквартирного будинку», – йдеться в повідомленні поліції.

фото: Національна поліція України

На місце події негайно прибули екіпажі поліції, рятувальники та медики. Під час ліквідації вогню в приміщенні квартири було виявлено тіло людини без ознак життя.

«Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло людини. Наразі поліцейські встановлюють анкетні дані загиблої особи», – повідомляє поліція.

Також правоохоронці з’ясовують, що саме стало причиною вибуху та подальшого займання.

«Главком» писав, що у Космічному районі Запоріжжя в одній із багатоповерхівок стався вибух ручної гранати. За попередніми даними правоохоронців, детонація відбулася після того, як до оселі завітав сусід із боєприпасом у руках.

Прибувши на місце події, патрульні інспектори виявили у квартирі двох чоловіків із важкими осколковими пораненнями. Поліцейські надали постраждалим невідкладну допомогу – наклали турнікети та тиснучі пов’язки, що допомогло стабілізувати їхній стан до приїзду бригад швидкої допомоги. Поранених було терміново госпіталізовано.

Нагадаємо, у Рівному поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати дві гранати. Інцидент стався на вулиці Соборній – обійшлося без постраждалих. Зі зловмисником понад три години вели переговори.