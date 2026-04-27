У львівській багатоповерхівці стався вибух: загинула людина (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Правоохоронці з’ясовують, що саме стало причиною вибуху та подальшого займання
В одному із багатоквартирних будинків Львова стався вибух

У понеділок, 27 квітня, у Шевченківському районі Львова в одній із квартир багатоквартирного будинку стався вибух, що спричинив пожежу. Внаслідок події загинула одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Повідомлення про пожежу в будинку на вулиці Юрія Липи надійшло до правоохоронців близько 16:50. За попередньою інформацією, загорянню передував потужний вибух. «Подія сталася сьогодні, 27 квітня, на вулиці Юрія Липи. Близько 16:50 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоквартирного будинку», – йдеться в повідомленні поліції. 

На місце події негайно прибули екіпажі поліції, рятувальники та медики. Під час ліквідації вогню в приміщенні квартири було виявлено тіло людини без ознак життя.

«Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло людини. Наразі поліцейські встановлюють анкетні дані загиблої особи», – повідомляє поліція.

Також правоохоронці з’ясовують, що саме стало причиною вибуху та подальшого займання.

«Главком» писав, що у Космічному районі Запоріжжя в одній із багатоповерхівок стався вибух ручної гранати. За попередніми даними правоохоронців, детонація відбулася після того, як до оселі завітав сусід із боєприпасом у руках.

Прибувши на місце події, патрульні інспектори виявили у квартирі двох чоловіків із важкими осколковими пораненнями. Поліцейські надали постраждалим невідкладну допомогу – наклали турнікети та тиснучі пов’язки, що допомогло стабілізувати їхній стан до приїзду бригад швидкої допомоги. Поранених було терміново госпіталізовано.

Нагадаємо, у Рівному поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати дві гранати. Інцидент стався на вулиці Соборній – обійшлося без постраждалих. Зі зловмисником понад три години вели переговори.

Читайте також:

Читайте також

Безпілотники атакували окуповану Луганщину
Безпілотники атакували окуповану Луганщину
9 квiтня, 01:56
Бугару належить чинний національний рекорд Чехії у метанні диска (71,26 метра)
Пішов з життя перший в історії чемпіон світу з метання диску
10 квiтня, 09:55
Попередньо, йдеться про самогубство
У Чернігові знайдено мертвим поліцейського
10 квiтня, 18:28
Після подорожчання пального у Львові запропонували підвищити проїзд до 30 грн
Львів переглянув тарифи на проїзд: скільки доведеться платити
10 квiтня, 20:34
Від отриманих травм потерпіла померла на місці події
На Фастівщині під колесами потяга загинула жінка
13 квiтня, 17:22
Наразі на місці працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин трагедії
На Рівненщині водолази виявили тіло хлопчика, який зник на початку квітня
15 квiтня, 17:36
Правоохоронці на місці стрілянини у Голосіївському районі, внаслідок якої шестеро людей загинули і 14 дістали поранення
Очевидиця теракту у Києві розповіла про поведінку стрілка
19 квiтня, 15:31
Марія Момот зі своїми батьками
Лікарі пересадили 13-річній дівчинці з Харкова нирку від тата, а частину печінки від мами (фото)
22 квiтня, 18:02
У дитини розвинувся інфекційно-токсичний шок, який призвів до смерті
Смерть 12-річної дитини на Чернігівщині: до суду скеровано справу лікарки
Сьогодні, 11:43

Події в Україні

«Волелюбний птах літає туди, куди забажає». Мадяр натякнув на нову хвилю ударів по Росії
«Волелюбний птах літає туди, куди забажає». Мадяр натякнув на нову хвилю ударів по Росії
Перша група поліціянтів їде на полігон на посилені тренування – Клименко
Перша група поліціянтів їде на полігон на посилені тренування – Клименко
Окупанти у Сумах знищили автостоянку з кількома десятками автомобілів
Окупанти у Сумах знищили автостоянку з кількома десятками автомобілів
У львівській багатоповерхівці стався вибух: загинула людина (фото)
У львівській багатоповерхівці стався вибух: загинула людина (фото)
Чи вимикатимуть світло 28 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 28 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
На Сумщині скорочено комендантську годину
На Сумщині скорочено комендантську годину

Новини

«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Сьогодні, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

