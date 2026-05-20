Балкон обвалився разом із людиною у житловому будинку Львова

glavcom.ua
Обвал аварійного балкона у Львові травмував мешканку будинку
фото: Гаряча лінія міста Львова/Facebook
Після падіння бетонної конструкції жінка отримала травми та психологічний шок

У Львові, 17 травня, стався капітальний обвал конструкції балкону загального користування на першому поверсі. У момент обвалу на балконі перебувала мешканка будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Під час обвалу на балконі перебувала мешканка будинку, яка впала вниз разом із бетонною брилою, після чого зверху на неї впала друга частина залізобетонної конструкції. Внаслідок події потерпіла отримала тілесні ушкодження (забої) та зазнала важкого психологічного шоку.

На місце події були викликані екстрені служби: бригада швидкої медичної допомоги та екіпаж Національної поліції. Виклик поліції був зафіксований у КУПП від 17.05.2026.

18 травня 2026 року представники балансоутримувача ЛКП «Варшавське» прибули на місце події, проте аварійного акту огляду не склали.

Замість проведення капітальних та безпекових робіт вони обмежилися тимчасовим підпиранням залишків конструкції та усно заявили, що ремонт аварійного майна спільного користування мешканці мають проводити за власні кошти.

фото: Гаряча лінія міста Львова/Facebook
фото: Гаряча лінія міста Львова/Facebook

Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та ст. 382 Цивільного кодексу України, конструктивні елементи будинку та балкони загального користування є спільним майном.

Оскільки мешканці регулярно сплачують кошти за утримання будинку та прибудинкової території, обов’язок підтримувати будинок у належному технічному стані та ліквідовувати аварійні загрози життю покладається на балансоутримувача та органи місцевого самоврядування.

Поточна ситуація загрожує руйнуванням інших балконів будинку та несе пряму небезпеку для життя мешканців, які живуть зі входом в квартиру по балкону.

До слова, мешканці будинку на площі Ринок, 19 у Львові заявили про проблеми після відкриття нового ресторану McDonald’s у центрі міста. Люди скаржаться на постійний шум вентиляційної системи, вібрацію, запахи фастфуду та захаращення внутрішнього дворика трубами. 

