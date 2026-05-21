Погані дороги рідше стають причиною ДТП: як змінилася ситуація за рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Майже на третину поменшало ДТП через поганий стан доріг в Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Найбільше аварій через неналежний стан зафіксовано на Львівщині, Києві та Тернопільщині

332 ДТП через неналежний стан доріг оформила поліція в Україні торік. Це на третину менше, ніж у 2024 році, коли була зафіксована рекордна кількість від початку повномасштабної – 475 аварій. Водночас це все ще у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році: тоді через неналежний стан доріг трапилось 849 ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Де найбільше стається ДТП через неналежний стан доріг

Кількість ДТП через неналежний стан доріг
інфографіка: «Опендатабот»

Найбільше аварій через неналежний стан зафіксовано на Львівщині – 72 ДТП. За рік кількість таких випадків скоротилася на 31%, а порівняно з 2021 роком – більш ніж удвічі.

На другому місці опинився Київ – 63 ДТП через порушення правил утримання доріг та вулиць. На відміну від Львівщини, тут ситуація дещо погіршилася: порівняно з 2024 роком кількість таких аварій зросла на 17%. Водночас показник усе одно значно нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення.

Де стається найбільше ДТП через неналежний стан доріг
інфографіка: «Опендатабот»

Трійку антилідерів цього року замикає Тернопільщина, де поліція оформила 29 ДТП через поганий стан доріг. За рік кількість аварій тут зросла на 16%. Загалом на ці 3 регіони припадає половина усіх таких ДТП.

Що робити, якщо автомобіль потрапив у ДТП через неналежний стан доріг

Якщо автомобіль пошкодився через яму чи поганий стан дороги, головне – правильно оформити ДТП та зібрати докази. Насамперед потрібно зупинитися, увімкнути аварійку, встановити знак аварійної зупинки та викликати поліцію.

Поки правоохоронці їдуть, варто максимально зафіксувати все самостійно: зробити фото й відео ями, пошкоджень авто, дорожніх знаків або їхньої відсутності. Бажано також знайти свідків та записати їхні контакти.

Поліція повинна оглянути місце ДТП, скласти схему аварії та внести всі обставини до протоколу. Важливо, щоб у документах було зазначено саме неналежний стан дороги. Також правоохоронці мають визначити, яка служба відповідає за цю ділянку дороги, та скласти протокол на відповідальних посадовців за ст. 140 КУпАП.

Після цього водію потрібно оцінити збитки. Для цього слід звернутися до незалежного оцінювача, який підготує офіційний звіт про вартість ремонту та суму завданих збитків.

Далі зібрані документи – протокол поліції, фото, відео та висновок оцінювача — потрібно направити до організації, яка відповідає за утримання дороги, з вимогою компенсувати збитки. Якщо добровільно кошти не відшкодовують, водій може звернутися до суду.

Водночас важливо, щоб водій сам не порушував правила дорожнього руху. Якщо поліція вирішить, що аварія сталася через перевищення швидкості чи неуважність, на самого водія можуть скласти протокол, а суд – оштрафувати або навіть тимчасово позбавити права керування авто.

Нагадаємо, упродовж січня-лютого у дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинула 331 людина, майже 3,5 тис. осіб було травмовано.

До слова, 2 009 913 штрафів за порушення правил дорожнього руху зафіксовано наразі в Україні. Це на 6% більше, ніж наприкінці 2024 року. За час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%.

