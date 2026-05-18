«Укрзалізниця» скоригувала рух поїздів через російську атаку на Дніпропетровщину

Деякі потяги «Укрзалізниці» вимушено змінюють рух після масованого нічного обстрілу Дніпропетровщини. можуть курсувати інакше. Зміни у графіках і навіть маршрутах запровадили заради безпеки людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Моніторингові групи «Укрзалізниці» затримали відправку низки поїздів через безпосередню загрозу ворожих безпілотників. Зазначається, що попри важку ніч, пасажирів та рухомий склад вдалося вберегти від будь-яких ушкоджень.

«Укрзалізниця» змінює деякі маршрути та зробить пересадки. «Щоб вагони змогли вчасно обернутися на свої зворотні рейси, а затримки для пасажирів – дещо скоротилися», – каже пресслужба.

Згідно з інформацією компанії, поїзд №79/80 «Дніпро – Львів» (відправленням із Дніпра 17 травня), прослідує до Києва. «Пасажирів, які прямують до Львова, у Києві буде пересаджено на додатковий поїзд №291 «Київ – Львів», – вказано в заяві.

Орієнтовне відправлення додаткового поїзда з Києва (після прибуття поїзда №79), близько 13:30. Також зворотний рейс №80 «Львів – Дніпро» (відправленням 18 травня) стартуватиме з Києва.

Для пасажирів зі Львова до Києва буде призначено підмінний поїзд №292 «Львів – Київ». «Посадка у Львові за графіком поїзда №80, орієнтовно о 15:10. Після прибуття до Києва пасажири здійснять пересадку в основний склад поїзда», – йдеться в заяві.

Повідомляється також, що:

поїзд №86/85 «Запоріжжя – Львів» очікується у Львові близько 21:00, внаслідок чого поїзд №103/104 "Львів - Лозова" вирушить пізніше графіка, близько 23:00;

поїзд №285/286 «Дніпро – Львів» очікується у Львові близько 18:00, відповідно зворотний рейс №286/285 "Львів - Дніпро" вирушить із запізненням близько 3 годин;

поїзд №83/84 «Дніпро – Ужгород» (відправленням із Дніпра 17 травня), прослідує до Львова.

Компанія наголосила, що пасажирів, які прямують до Ужгорода, у Львові буде пересаджено на окремий склад поїзда. Орієнтовне відправлення зі Львова до Ужгорода – близько 18:00.

Для пасажирів з Ужгорода у зворотному напрямку буде організовано відправлення окремим складом до Львова за розкладом поїзда №83/84, орієнтовно о 16:45. У Львові на пасажирів чекатиме основний склад поїзда.

Нагадаємо, від вечора 17 травня і до ночі 18 травня Росія не припиняла ударів по Дніпропетровській області – безпілотниками, «шахедами» та ракетами. Двоє людей загинули, є поранені. Близько 02:30 ракети вдарили по житловому кварталу Дніпра.

‼️Уже 18 поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них - 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні, – ОВА



Вісім людей госпіталізовано. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Наразі відомо про 18 поранених. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, серед постраждалих – дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні.

«Восьмеро людей госпіталізовані. Це чотири жінки та чотири чоловіки. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу», – розповів він.

За попередніми даними через масований обстріл росіян по Дніпру пошкоджено близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків. За словами міського голови Бориса Філатова, понівечені також два дитячі садочки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів та трамвай.