У Львові група людей напала на авто військовослужбовців ТЦК

glavcom.ua
фото: lvivobltck/Facebook
«Львівський ОТЦК та СП закликає громадян зберігати спокій, діяти виключно у правовому полі та не піддаватися на провокації»

У Львові група людей напала на авто ТЦК під час роботи мобільної групи оповіщення. Інцидент стався в районі вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

«Львівський ОТЦК та СП засуджує будь-які протиправні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності військовослужбовців під час проведення заходів мобілізації. Під час роботи групи оповіщення в районі вулиці Богдана Хмельницького у Львові група громадян вчинила агресивні дії щодо службового автомобіля військовослужбовців. Було пошкоджено транспортний засіб, створено загрозу життю та здоров’ю особового складу, а також фактично зірвано виконання заходів мобілізації», – йдеться у повідомленні.

ТЦК наголошує, що «подібні дії є неприпустимими в умовах воєнного стану та можуть мати правові наслідки відповідно до чинного законодавства України».

«Перешкоджання законній діяльності представників сектору безпеки і оборони, заклики до насильства та пошкодження майна не мають жодного виправдання. Львівський ОТЦК та СП закликає громадян зберігати спокій, діяти виключно у правовому полі та не піддаватися на провокації», – додається у заяві.

До слова, на території Чигиринського району Черкаської області 16 травня стався конфлікт між військовими ТЦК та ветераном, який перебував на реабілітації. Як повідомляє громадська організація «Ветерани Батьківщини», військовослужбовці ТЦК розпилили сльозогінний газ в авто з сім'єю воїна, а також погрожували йому.

Раніше у Хмельницькому у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався конфлікт – до будівлі увірвався чоловік з битою.

У Львові група людей напала на авто військовослужбовців ТЦК
Благодійний фонд «Надія» та Валерій Дубіль посилюють 225-й Окремий штурмовий полк
Колумбійський доброволець понад 100 днів утримував позицію під атаками РФ
Удар по Прилуках: у лікарні помер 15-річний хлопець
Окупанти пошкодили елеватор найбільшого виробника соняшникової олії в Україні
Бригада, яка першою зустріла ворога на Херсонщині у 2022 році, отримала нову назву

