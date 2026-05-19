У Львові група людей напала на авто військовослужбовців ТЦК
«Львівський ОТЦК та СП закликає громадян зберігати спокій, діяти виключно у правовому полі та не піддаватися на провокації»
У Львові група людей напала на авто ТЦК під час роботи мобільної групи оповіщення. Інцидент стався в районі вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.
«Львівський ОТЦК та СП засуджує будь-які протиправні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності військовослужбовців під час проведення заходів мобілізації. Під час роботи групи оповіщення в районі вулиці Богдана Хмельницького у Львові група громадян вчинила агресивні дії щодо службового автомобіля військовослужбовців. Було пошкоджено транспортний засіб, створено загрозу життю та здоров’ю особового складу, а також фактично зірвано виконання заходів мобілізації», – йдеться у повідомленні.
ТЦК наголошує, що «подібні дії є неприпустимими в умовах воєнного стану та можуть мати правові наслідки відповідно до чинного законодавства України».
«Перешкоджання законній діяльності представників сектору безпеки і оборони, заклики до насильства та пошкодження майна не мають жодного виправдання. Львівський ОТЦК та СП закликає громадян зберігати спокій, діяти виключно у правовому полі та не піддаватися на провокації», – додається у заяві.
До слова, на території Чигиринського району Черкаської області 16 травня стався конфлікт між військовими ТЦК та ветераном, який перебував на реабілітації. Як повідомляє громадська організація «Ветерани Батьківщини», військовослужбовці ТЦК розпилили сльозогінний газ в авто з сім'єю воїна, а також погрожували йому.
Раніше у Хмельницькому у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався конфлікт – до будівлі увірвався чоловік з битою.
