Зеленський на передовій, Коболєву подовжено запобіжний захід. Головне за 18 квітня

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 квітня, відвідав з робочою поїздкою Донецьку область, побував на передових позиціях українських захисників у Авдіївці

Зеленський відвідав передові позиції захисників на Донеччині, Україна та Польща домовились про відновлення транзиту зерна, САП подовжила Коболєву запобіжний захід. Ці та інші події 18 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Відновлення України почнеться вже цього року: скільки необхідно коштів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що відновлення України почнеться вже цього року. Для відповідних проектів країна потребує понад $14 млрд. Про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.

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Зеленський відвідав передові позиції захисників на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 квітня, відвідав з робочою поїздкою Донецьку область, побував на передових позиціях українських захисників у Авдіївці. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Україна та Польща домовились про відновлення транзиту зерна

Перший віцепремʼєр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна домовилася з Польщею про відновлення транзиту агропродукції. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

САП подовжила Коболєву запобіжний захід

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ще на два місяці подовжили дію запобіжного заходу колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє пресслужба САП, посилаючись на рішення судді ВАКС від 17 квітня.

Здрастуйте, ми від Чаушеску! Остання надія Кремля у Румунії

Інформаційні бомби, які позакладав Кремль у Румунії (та й в Молдові, яка залишається частиною «антирумунського фронту» РФ), вибухають одна за одною. Ще досі не вщухли емоції від скандальних заяв румунської сенаторки Діани Шошоаки (Diana Șoșoacă), яка запропонувала анексувати українські території, як ще кілька кремлівських «консерв» проявили себе. Інтереси Росії в Румунії в сучасних реаліях досить передбачувані – підірвати підтримку України і довіру до європейських інституцій та НАТО. І, звісно, для цього найкраще підходять маніпуляції на патріотичних настроях громадян. У цій справі Кремль покладається на пішаків, давно привчених клювати з руки Москви.

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Система ППО Patriot, обіцяна Німеччиною, вже в Україні

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Єгипет відмовився допомагати Путіну і почав виробляти боєприпаси для України

Влада Єгипту призупинила план таємного постачання ракет до Росії після переговорів з високопоставленими чиновниками США минулого місяця і натомість вирішила виробляти артилерійські боєприпаси для України. Про це повідомляє The Washington Post.

Путін копіює Зеленського: поїхав на фронт

Російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку. Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков.

Олександр Роднянський: Українське телебачення доживає останні дні

Український кіно- та телепродюсер Олександр Роднянський заснував український телеканал «1+1», який досі залишається лідером ринку. Проте найбільшої слави Роднянський зажив у Росії. Останні 20 років своєї кар’єри він активно працював у Москві: стояв у витоків російського телеканалу СТС, був продюсером телесеріалів «Моя прекрасна няня» і «Кадєтство», «Біла гвардія», повнометражного фільму «9 рота» (останні три заборонені Державним агентством України з питань кіно). Тепер вчорашні кадєти, зокрема Борис Корчевніков (у серіалі – курсант Сініцин), – рашисти, а Роднянський після 24 лютого виїхав з Росії.

Нагадаємо, триває 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціям наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.