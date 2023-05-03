Підвищена загроза ракетного обстрілу: посольство США в Україні зробило заяву

Посольство США в Україні нагадало американцям правила поведінки під час російських обстрілів

Посольство порадило американцям виїжджати з України, коли це буде безпечно, та мати план на випадок непередбачуваних обставин

На тлі зростання кількості російських атак по Україні та підбурливої ​​риторики з боку Москви, Держдепартамент попередив громадян США про підвищену загрозу ракетних атак, у тому числі в Києві та Київській області. Про це йдеться на сайті посольства США в Україні.

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Громадян США закликають дотримуватися сигналів повітряної тривоги, перебувати в укриттях, дотримуватися вказівок місцевої влади та ознайомитися з додатковими вказівками:

Якщо ви почуєте гучний вибух або спрацюють сирени, негайно шукайте укриття.

Якщо ви перебуваєте в будівлі, перейдіть на найнижчий поверх із найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон та отворів; зачиніть будь-які двері

та сядьте біля внутрішньої стіни, подалі від вікон чи отворів.

Якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, негайно знайдіть укриття в твердій конструкції; якщо це неможливо, слід лягти і прикрити голову руками.

Навіть якщо ракету чи безпілотник, що летить, буде перехоплено, падіння уламків становить значний ризик.

Після атаки тримайтеся подалі від будь-якого сміття.

Крім того, посольство порадило виїжджати з України, коли це буде безпечно, та мати план на випадок непередбачуваних обставин.

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Нагадаємо, що раніше посольство США звернулося до американців із закликом негайно покинути територію Росії і не їздити туди через ризик неправомірних затримань, переслідувань та тероризму.