Підвищена загроза ракетного обстрілу: посольство США в Україні зробило заяву
Посольство порадило американцям виїжджати з України, коли це буде безпечно, та мати план на випадок непередбачуваних обставин
На тлі зростання кількості російських атак по Україні та підбурливої риторики з боку Москви, Держдепартамент попередив громадян США про підвищену загрозу ракетних атак, у тому числі в Києві та Київській області. Про це йдеться на сайті посольства США в Україні.
Громадян США закликають дотримуватися сигналів повітряної тривоги, перебувати в укриттях, дотримуватися вказівок місцевої влади та ознайомитися з додатковими вказівками:
- Якщо ви почуєте гучний вибух або спрацюють сирени, негайно шукайте укриття.
- Якщо ви перебуваєте в будівлі, перейдіть на найнижчий поверх із найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон та отворів; зачиніть будь-які двері
- та сядьте біля внутрішньої стіни, подалі від вікон чи отворів.
- Якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, негайно знайдіть укриття в твердій конструкції; якщо це неможливо, слід лягти і прикрити голову руками.
- Навіть якщо ракету чи безпілотник, що летить, буде перехоплено, падіння уламків становить значний ризик.
Після атаки тримайтеся подалі від будь-якого сміття.
Крім того, посольство порадило виїжджати з України, коли це буде безпечно, та мати план на випадок непередбачуваних обставин.
Нагадаємо, що раніше посольство США звернулося до американців із закликом негайно покинути територію Росії і не їздити туди через ризик неправомірних затримань, переслідувань та тероризму.
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