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У Львові прогримів вибух: з-під завалів будинку дістали дитину

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Львові прогримів вибух: з-під завалів будинку дістали дитину
Після вибуху в будинку з-під завалів дістали дитину і передали її медикам
фото: Андрій Садовий/Telegram

Причини та наслідки інциденту встановлюються

У суботу, 23 грудня, на вулиці Княгині Ольги у місті Львові стався вибух у приватному будинку. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Є руйнування несучих стін. Можливо під завалами люди. На місці працюють рятувальні служби», – написав він у своєму Telegram-каналі.

В управлінні ДСНС повідомили, що після вибуху в будинку з-під завалів дістали дитину і передали її медикам.

У Львові прогримів вибух: з-під завалів будинку дістали дитину фото 1

Причини та наслідки інциденту встановлюються. Ймовірно, руйнування спричинені вибухом газу.

У Львові прогримів вибух: з-під завалів будинку дістали дитину фото 2

Поліція перекрила рух вулицею Княгині Ольги, де стався вибух. 

У Львові прогримів вибух: з-під завалів будинку дістали дитину фото 3

Пізніше Андрій Садовий уточнив, що, за попередньою інформацією, вибух стався у гаражі приватного будинку. Ймовірно це газ. У будинку проживає 6 людей. 2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий.

Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо вони під завалами.

У Львові прогримів вибух: з-під завалів будинку дістали дитину фото 4

Точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції.

Нагадаємо, окупанти вдарили про критичній інфраструктурі Херсона. Стався порив на газових мережах. 

Теги: Львів Андрій Садовий вибух

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