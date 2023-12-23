У Львові прогримів вибух: з-під завалів будинку дістали дитину

Після вибуху в будинку з-під завалів дістали дитину і передали її медикам

Причини та наслідки інциденту встановлюються

У суботу, 23 грудня, на вулиці Княгині Ольги у місті Львові стався вибух у приватному будинку. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

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«Є руйнування несучих стін. Можливо під завалами люди. На місці працюють рятувальні служби», – написав він у своєму Telegram-каналі.

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В управлінні ДСНС повідомили, що після вибуху в будинку з-під завалів дістали дитину і передали її медикам.

Причини та наслідки інциденту встановлюються. Ймовірно, руйнування спричинені вибухом газу.

Поліція перекрила рух вулицею Княгині Ольги, де стався вибух.

Пізніше Андрій Садовий уточнив, що, за попередньою інформацією, вибух стався у гаражі приватного будинку. Ймовірно це газ. У будинку проживає 6 людей. 2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий.

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Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо вони під завалами.

Точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції.

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