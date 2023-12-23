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У Львові притягнули до відповідальності пенсіонерку, яка зламала собі щелепу в тролейбусі

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Львові притягнули до відповідальності пенсіонерку, яка зламала собі щелепу в тролейбусі
Інцидент трапився у тролейбусі №24
фото з відкритих джерел

Пасажирка стверджує, що на проспекті Червоної калини водій різко загальмував і вона впала з сидіння

Львівська пенсіонерка Людмила Крижанівська після того, як упала із сидіння в тролейбусі та зламала собі щелепу, звернулася до поліції, поскаржившись на водія. Правоохоронці не тільки закрили кримінальне провадження, але й вирішили притягнути постраждалу жінку до адміністративної відповідальності за «невиконання обов'язків пасажира».

Про цю історію розповіла на своїй Facebook-сторінці львівська журналістка Віка Балицька, опублікувавши фото постанови про закриття кримінального провадження та постанови про накладення адміністративного стягнення.

Інцидент у тролейбусі №24 трапився ще 29 вересня 2023 року.

Пасажирка стверджує, що на проспекті Червоної калини водій різко загальмував і вона впала з сидіння. Внаслідок цього заламала щелепу і лікувалася в стаціонарі. Звернулася із заявою до поліції, після чого було відкрито кримінальне провадження.

«Далі відбулося щось немислиме. Якийсь жорстокий жарт щодо старшої жінки з боку слідчого і патрульного... Я не знаю як це пояснити. Вони просто поглумилися з неї. Її зробили винною ще й притягнули до адмінвідповідальності», – написала журналістка.

Як виявилося, старший слідчий капітан поліції Роман Чемерис вирішив, що постраждала погано трималася за поручень, тож винна в нанесенні собі тілесних ушкоджень. Він закрив кримінальне провадження і надіслав копію постанови для притягнення Людмили Крижанівської до адміністративної відповідальності.

Постанова про закриття кримінальної провадження
Постанова про закриття кримінальної провадження
фото: Facebook Вікторії Балицької

У п’ятницю, 22 грудня, пенсіонерка, яка постраждала в тролейбусі, отримала постанову, підписану старшим лейтенантом поліції Максимом Ференцом, про накладення адміністративного стягнення за ст.125 КУпАП.

Постанова про адміністративне стягнення
Постанова про адміністративне стягнення
фото: Facebook Вікторії Балицької

У постанові патрульного йдеться, що Людмила Крижанівська порушила п.5.2 (а) Правил дорожнього руху. Ось як він звучить: «Обов'язки і права пасажирів. 5.2. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні: а) сидіти або стояти (якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу) в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування».

«Ви коли сидите (не стоїте) в тролейбусі, ви тримаєтеся за поручні? Тролейбус це не атракціон в луна-парку…. Може там ремені безпеки треба облаштувати?», – коментує журналістка.

Хоча ст.125 КупАП не передбачає штрафних санкцій, Людмила Крижанівська збирається оскаржити цю постанову впродовж 10 днів.

Раніше повідомлялося, що КП «Рівнеелектроавтотранс» відреставрувало найстаріший тролейбус, який відкрив рух в місті 1974 року.

Теги: водій атракціон роман Львів

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