У Львові та Івано-Франківську не можуть вимкнути вуличні ліхтарі: причина

«У зв'язку з технічною несправністю оператора мобільного зв’язку Київстар всі відключення ліній електропередач відбуваються в ручному режимі»

В Івано-Франківську вимкнення відбувається дистанційно через GSM модеми, а в них встановлено картки мережі «Київстар»

У Львові та Івано-Франківську досі горять вуличні ліхтарі, через технічну несправність оператора мобільного зв’язку Київстар. Про це повідомляє міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та Львівсвітло.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У зв'язку з технічною несправністю оператора мобільного зв’язку Київстар всі відключення ліній електропередач відбуваються в ручному режимі, тому час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшений на невизначений термін», – пише Львівсвітло.

В Івано-Франківську вимкнення відбувається дистанційно через GSM модеми, а в них встановлено картки мережі «Київстар».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Десь зараз вручну доведеться вимикати освітлення. Тому час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшений на невизначений термін», – каже Марцінків.

Нагадаємо, «Київстар» з 31 жовтня 2023 року припинив надавати послугу надсилання та отримання MMS для всіх абонентів мережі.

Як повідомлялося, українські оператори мобільного зв'язку виявилися неготовими до тривалих відключень світла.

Раніше абонентів Київстар та Vodafone попередили про масштабні зміни в деяких тарифних планах.