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У Львові спалахнув автобус з пасажирами (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Львові спалахнув автобус з пасажирами (фото)
Усі пасажири разом з водієм одразу вийшли з транспорту та намагалися загасити вогонь
фото: ДСНС

Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, хоча вогонь знищив автобус

У Львові зранку 5 жовтня спалахнула пожежа у рейсовому автобусі. Минулося без постраждалих, однак автобус був знищений вогнем. Про це повідомляє ДСНС.

У Львові спалахнув автобус з пасажирами (фото) фото 1
Рятувальники ліквідували пожежу
Рятувальники ліквідували пожежу

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові на вул. Миколайчука о 08:25. Як виявилося, пожежа виникла в рейсовому автобусі марки Ataman. Всі пасажири та водій одразу вийшли з автобуса та намагались самостійно ліквідувати загорання. Коли пожежники прибули на місце, автобус був уже охоплений вогнем.

У Львові спалахнув автобус з пасажирами (фото) фото 2
Пожежа знищила автобус
Пожежа знищила автобус

До ліквідації пожежі залучили дев’ять надзвичайників та дві одиниці спецтехніки. Займання ліквідували о 08:37. 

Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, хоча вогонь знищив автобус. 

Нагадаємо, що львів'янин вистрибнув із четвертого поверху палаючого будинку і вижив.

Раніше в центрі Києва на ходу загорівся автомобіль. 

Теги: Львів автобус пожежа

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