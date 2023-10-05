У Львові спалахнув автобус з пасажирами (фото)

Усі пасажири разом з водієм одразу вийшли з транспорту та намагалися загасити вогонь

Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, хоча вогонь знищив автобус

У Львові зранку 5 жовтня спалахнула пожежа у рейсовому автобусі. Минулося без постраждалих, однак автобус був знищений вогнем. Про це повідомляє ДСНС.

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Рятувальники ліквідували пожежу

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові на вул. Миколайчука о 08:25. Як виявилося, пожежа виникла в рейсовому автобусі марки Ataman. Всі пасажири та водій одразу вийшли з автобуса та намагались самостійно ліквідувати загорання. Коли пожежники прибули на місце, автобус був уже охоплений вогнем.

Пожежа знищила автобус

До ліквідації пожежі залучили дев’ять надзвичайників та дві одиниці спецтехніки. Займання ліквідували о 08:37.

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Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, хоча вогонь знищив автобус.

Нагадаємо, що львів'янин вистрибнув із четвертого поверху палаючого будинку і вижив.

Раніше в центрі Києва на ходу загорівся автомобіль.