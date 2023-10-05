У Львові спалахнув автобус з пасажирами (фото)
Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, хоча вогонь знищив автобус
У Львові зранку 5 жовтня спалахнула пожежа у рейсовому автобусі. Минулося без постраждалих, однак автобус був знищений вогнем. Про це повідомляє ДСНС.
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові на вул. Миколайчука о 08:25. Як виявилося, пожежа виникла в рейсовому автобусі марки Ataman. Всі пасажири та водій одразу вийшли з автобуса та намагались самостійно ліквідувати загорання. Коли пожежники прибули на місце, автобус був уже охоплений вогнем.
До ліквідації пожежі залучили дев’ять надзвичайників та дві одиниці спецтехніки. Займання ліквідували о 08:37.
Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, хоча вогонь знищив автобус.
Нагадаємо, що львів'янин вистрибнув із четвертого поверху палаючого будинку і вижив.
Раніше в центрі Києва на ходу загорівся автомобіль.
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