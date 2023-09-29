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Львів'янин вистрибнув із четвертого поверху палаючого будинку і вижив (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Львів'янин вистрибнув із четвертого поверху палаючого будинку і вижив (відео)
фото: ДСНС

Чоловіка госпіталізували з діагнозом «кататравма»

У Львові 28 вересня під час масштабної пожежі у п’ятиповерхівці на вул. Зеленій з балкону четвертого поверху, що над палаючою квартирою, вистрибнув 27-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні з травмами середньої важкості. Про це пише Zaxid.net.

Зазначається, що чоловік вистрибнув з балкона на четвертому поверсі у момент, коли з квартири поверхом нижче вибивався чорний густий дим та полум’я. Інцидент трапився ще до прибуття пожежників.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що внаслідок падіння 27-річний чоловік вижив. Його госпіталізували з діагнозом «кататравма». Попередньо його стан медики швидкої допомоги оцінили як середньої важкості.

Пожежа у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку на вул. Зеленій у Львові сталася близько 11:00. Рятувальники евакуювали з будинку 12 мешканців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22-річна дівчина вистрибнула з вікна в Ірпені на Київщині.

Теги: лікарня пожежа Львів

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