Удар по Львову: рятувальники загасили пожежу за допомогою робота (відео)

Для гасіння пожежі у складських приміщеннях використовували робота, яким можна керувати дистанційно

У Львові рятувальники 12 годин гасили пожежу в складських приміщеннях, куди влучили російські безпілотники

У Львові рятувальники 12 годин гасили пожежу в складських приміщеннях, куди влучили безпілотники. До ліквідації займання залучали пожежного робота з Рівненського підрозділу ДСНС. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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У складських приміщеннях вогонь розкинувся на понад 9 тис. кв. м. Для гасіння пожежі використовували робота, яким можна керувати дистанційно.

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«До гасіння пожежі рятувальники залучали сучасну техніку з Рівненського підрозділу ДСНС – пожежного робота Magirus. Цей спецпристрій має дистанційне керування та може подавати 2000 літрів води щохвилини на відстань до 65 метрів», – повідомив Клименко.

За словами очільника МВС, застосування робота зменшує ризик для життя та здоров'я рятувальників під час ліквідації масштабних пожеж.

Нагадаємо, російська окупаційна армія сьогодні вночі, 19 вересня, атакувала Львів та область дронами. Унаслідок цього виникла пожежа. Внаслідок удару по території Львова зафіксували загоряння на промисловому складі.

У ніч на 19 вересня окупанти влучили в промислове підприємство у Львові, де знаходився склад гуманітарної допомоги. Знищено 300 тонн гуманітарки, зокрема з Ватикану.