У Львові відбулась смолоскипна хода до дня народження Бандери (відео)

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів на Івано-Франківщині у сім’ї греко-католицького священника. З юних років він проявляв непохитну відданість ідеї української державності. У 1929 році став членом ОУН, а в 1933 році очолив її крайову екзекутиву на західноукраїнських землях.

Бандера був організатором багатьох акцій, спрямованих на захист прав українців. У 1940 році очолив революційне крило ОУН, яке послідовно боролося за створення незалежної Української держави. Його діяльність принесла йому славу, але також і небезпеку: у 1959 році він трагічно загинув у Мюнхені від руки агента КДБ.