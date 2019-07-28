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    Події в Україні

    У Маріуполі чоловік замість замка встановив на двері гранату

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    Внаслідок вибуху ніхто не постраждав - У Маріуполі чоловік замість замка встановив на двері гранату
    Внаслідок вибуху ніхто не постраждав

    Господар квартири розповів правоохоронцям, що встановив гранату на двері, бо замок зламався

    Житель Маріуполя, у якого на дверях зламався замок, встановив замість нього гранату, яка у підсумку вибухнула.

    Про це повідомили в поліції Донеччини.

    Так, 27 липня в поліцію звернулися мешканці багатоповерхівки, вони розповіли про вибух в одній з квартир. На місці події правоохоронці виявили фрагменти вибухового пристрою. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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    Згодом поліцейські знайшли господаря квартири, який розповів, що встановив гранату на двері, бо замок зламався. Підозрюваного затримали, ним виявився раніше засуджений місцевий житель 1986 року народження.

    За цим фактом правоохоронці відкрили провадження ч. 2 ст. 15 , ч .1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство) та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

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    Нагадаємо, 13 липня на Рівненщині внаслідок вибуху загинули двоє дітей. Під час огляду цього домогосподарства правоохоронці виявили понад тисячу вибухонебезпечних предметів.

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