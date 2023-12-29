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У Маріуполі окупанти отруїлися алкоголем

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Маріуполі окупанти отруїлися алкоголем
фото ілюстративне

Росіяни вкотре заборонили продавати алкоголь військовим

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області окупанти отруїлися алкоголем. Як виявилося, що постачанням «потрібного» напою до місцевих магазинів займалися партизани. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«У Маріуполі зафісовано нові факти отруєння російських окупантів алкоголем. Від смертельних випадків до лекої діареї», – розповів він.

За даними Андрющенка, в зв'язку з чим окупанти вкотре заборонили продавати алкоголь військовим.

При цьому, Маріупольський Спротив повіомляє, що поставили невелику партію отруєнного алкоголю в мережі так званих «наливаєк», які спеціалізуються на продажу алкоголю саме окупантам.

«Поставка вийшла вдала», – додає Андрющенко.

Нагадаємо, триває 674-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, два пункти управління, дві станції РЕБ, два зенітно-ракетних комплекси та шість складів боєприпасів противника.

Теги: Маріуполь війна Донеччина окупанти

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