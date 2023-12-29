У Маріуполі окупанти отруїлися алкоголем

Росіяни вкотре заборонили продавати алкоголь військовим

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області окупанти отруїлися алкоголем. Як виявилося, що постачанням «потрібного» напою до місцевих магазинів займалися партизани. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«У Маріуполі зафісовано нові факти отруєння російських окупантів алкоголем. Від смертельних випадків до лекої діареї», – розповів він.

За даними Андрющенка, в зв'язку з чим окупанти вкотре заборонили продавати алкоголь військовим.

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При цьому, Маріупольський Спротив повіомляє, що поставили невелику партію отруєнного алкоголю в мережі так званих «наливаєк», які спеціалізуються на продажу алкоголю саме окупантам.

«Поставка вийшла вдала», – додає Андрющенко.

Нагадаємо, триває 674-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, два пункти управління, дві станції РЕБ, два зенітно-ракетних комплекси та шість складів боєприпасів противника.