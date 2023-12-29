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Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
За добу сталося понад 50 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 29 грудня

Триває 674-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 грудня.

Ворожі удари по Україні

Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною знищено 18 ударних БпЛА.

Поточної доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів по Україні. Наслідки атаки уточнюються.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Глушківка Харківської області; Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне, Новобахмутівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили три атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни стримують ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито шість атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гідну відсіч та відступив.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, два пункти управління, дві станції РЕБ, два зенітно-ракетних комплекси та шість складів боєприпасів противника.

Теги: війна ЗСУ окупанти росія Бахмут Авдіївка Херсонщина ракета безпілотник

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