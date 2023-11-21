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У Маріуполі помічено незвичну колону росіян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Маріуполі помічено незвичну колону росіян
фото: Петро Андрющенко/Telegram

Особливістю машин було те, що у них їхали люди не у військовій формі

Зранку в тимчасово окупованому Маріуполі помітили п'ять одиниць російських військових автомобілів. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Особливістю машин було те, що у них їхали люди не у військовій формі.

«Три військові вантажівки набиті людьми, не у військовій формі. За ними машина з позначкою «військова поліція». В ній вже озброєні до зубів кацапи», – йдеться в повідомленні.

І замикало це все невеличка цистерна з паливом.

«Судячи за все, або дезертири. Або нові невідомо звідки наловлені «контрактники». Одним словом – мʼясо на убой», – додав Андрющенко.

Нагадаємо, триває 636-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.

Теги: Маріуполь Донеччина війна

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