У Маріуполі помічено незвичну колону росіян

Особливістю машин було те, що у них їхали люди не у військовій формі

Зранку в тимчасово окупованому Маріуполі помітили п'ять одиниць російських військових автомобілів. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Особливістю машин було те, що у них їхали люди не у військовій формі.

«Три військові вантажівки набиті людьми, не у військовій формі. За ними машина з позначкою «військова поліція». В ній вже озброєні до зубів кацапи», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І замикало це все невеличка цистерна з паливом.

«Судячи за все, або дезертири. Або нові невідомо звідки наловлені «контрактники». Одним словом – мʼясо на убой», – додав Андрющенко.

Нагадаємо, триває 636-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.