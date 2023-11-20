Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві трапився скандал через йогу під час виставки воєнних світлин з Маріуполя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві трапився скандал через йогу під час виставки воєнних світлин з Маріуполя
Перед заняттям організатори вирішили приховати важкі кадри з війни, щоб не турбувати людей
фото: Facebook/Крістіна Бердинських

Щоб не обурювати громадськість, організатори вирішили проводити заняття рано вранці, до відкриття музею

У Києві спалахнув скандал через те, що фітнес-клуб вирішив провести заняття з йоги у музеї Тараса Шевченка, де зараз триває фотовиставка переможців World Press Photo. Перед заняттям організатори вирішили приховати важкі кадри з війни, щоб не турбувати людей. Про це розповіла журналістка Крістіна Бердинських у Facebook.

«Нещодавно у музеї Тараса Шевченка відкрилася фотовиставка переможців World Press Photo. На першому поверсі переважно фотографії війни в Україні. Дуже тяжкі. Головна – гігантська за розміром фотографія з Маріуполя із вагітною жінкою, яку несуть на ношах. Виставка працює до 3 грудня. Тим часом фітнес-клуб вирішує провести заняття з йоги у музеї на цьому ж першому поверсі. І робить відео анонс в інстаграмі на тлі цих фото. У коментарях люди обурилися, звісно. Анонс видалили», – пише жінка.

Журналістка Крістіна Бердинських поділилася інцидентом у Києві
Журналістка Крістіна Бердинських поділилася інцидентом у Києві
фото: скріншот

Однак, за словами Бердинських, на цьому все не скінчилося. За інформацією журналістки, щоб не обурювати громадськість заняття, вирішили проводити рано вранці, до відкриття музею. А фотографії просто завісили, щоби не заважали тим, хто розминається.

Фотожурналіст Євген Малолєтка, якому належить фото породіллі з Маріуполя, негативно поставився до такої ініціативи. Він назвав це бізнесом, додавши, що таких інцидентів зі відомими виставками фото ще не було.

Анонс заходу з йоги
Анонс заходу з йоги
фото: Facebook/Крістіна Бердинських
Перед заняттям з йоги організатори вирішили приховати важкі кадри з війни, щоб не турбувати людей
Перед заняттям з йоги організатори вирішили приховати важкі кадри з війни, щоб не турбувати людей
фото: Facebook/Крістіна Бердинських
Фітнес-клуб вирішив провести заняття з йоги у музеї Тараса Шевченка, де зараз триває фотовиставка переможців World Press Photo
Фітнес-клуб вирішив провести заняття з йоги у музеї Тараса Шевченка, де зараз триває фотовиставка переможців World Press Photo
фото: Facebook/Крістіна Бердинських

«Це такий бізнес українською. Де Національний музей Тараса Шевченка та ця спортивна студія вирішили, що чхати вони хотіли на всіх. Зокрема, на загиблих та їхніх родин. Спочатку музей хотів зняти роботи, але організатори їм заборонили, тому просто вирішили їх закрити простирадлами. По всьому світу відбуваються виставки World Press Photo, де таких казусів не допускають. Що ж говорити про країну, де йде війна, – написав він.

Фото породіллі з Маріуполя належить відомому українському фотожурналісту Євгену Малолєтці
Фото породіллі з Маріуполя належить відомому українському фотожурналісту Євгену Малолєтці
фото: Євген Малолєтка

Видання «Українська правда. Життя» зв'язалося з директором Національного музею Дмитром Стусом. Він підтвердив факт проведення заняття з йоги у виставковому залі. Але додав, що не поділяє обурення українців. За його словами, скандал «роздмухують» з нічого, а організатори виставки знали. що у приміщеннях музею відбуваються й інші заходи.

Читайте також: Військовий отримав відмову в оренді житла у Києві через інвалідність
Теги: музей Київ Маріуполь виставка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аварія за участю двох автівок сталась 14 листопада близько 20:00 години у Голосіївському районі столиці
Смертельна ДТП у Голосіївському районі: столична поліція затримала водійку
16 листопада, 11:58
Масове поховання цивільних у Маріуполі
Жертв може бути вдесятеро більше: що відомо про загиблих у Маріуполі
2 листопада, 15:36
Київський медичний центр, який досі використовує у своїй назві російське слово «папа», обурює пацієнтів
Мовний омбудсмен назвав випадок, коли батька можна називати «папою»
1 листопада, 10:48
Актор пов'язав своє життя з будівельним бізнесом у середині липня, а через три місяці зав'язав із новою справою
Будівельний бізнес – стоп? Телеведучий Горбунов ухвалив несподіване рішення
30 жовтня, 13:50
Дерева потрощили десятки автівок
Кількість загиблих через ураган у Києві зросла
28 жовтня, 12:43
На території гімназії №153 було демонтовано погруддя російського поета Олександра Пушкіна
Столиця демонтувала пам’ятник більшовику Кирпоносу і погруддя Пушкіна
27 жовтня, 18:01
Під час відкриття кінофестивалю не пролунало жодної згадки про кінематографістів, які нині перебувають на війні
Відкриття Київського кінофестивалю «Молодість» обурило українських митців
23 жовтня, 14:50
22 жовтня Віталій Туровський отримав підозру
Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: ЗМІ дізналися, хто був за кермом авто
23 жовтня, 11:15
Аварія сталась близько 00:30 на блокпосту при в'їзді до столиці
Смертельна ДТП із військовим на блокпосту Києва: поліція назвала ймовірну причину
22 жовтня, 12:42

Новини

У Києві трапився скандал через йогу під час виставки воєнних світлин з Маріуполя
У Києві трапився скандал через йогу під час виставки воєнних світлин з Маріуполя
Як із храму в Бородянці зі скандалом виселяли московських попів (фото, відео)
Як із храму в Бородянці зі скандалом виселяли московських попів (фото, відео)
У Києві завершився рекордно довгий період без морозів
У Києві завершився рекордно довгий період без морозів
Київ став рідкісним безпечним місцем в Україні, яка веде війну – Politico
Київ став рідкісним безпечним місцем в Україні, яка веде війну – Politico
До Києва прибув глава Пентагона
До Києва прибув глава Пентагона
Вибух гранати у Києві: загинуло двоє осіб
Вибух гранати у Києві: загинуло двоє осіб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Відсторонений заступник глави Нацполіції Тишлек, у дружини якого паспорт РФ, продовжує отримувати зарплату
26K
Безугла дорікнула Залужному через зустрічі з відомою волонтеркою
6662
Вибух гранати у Києві: загинуло двоє осіб
5802
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
5600
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4796
ЦАХАЛ показав 55-метровий тунель ХАМАСу під лікарнею у Газі

Новини

Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки
Сьогодні, 10:17
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Сніг, подекуди дощ: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 04:42
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:24

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua