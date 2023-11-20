У Києві трапився скандал через йогу під час виставки воєнних світлин з Маріуполя

Перед заняттям організатори вирішили приховати важкі кадри з війни, щоб не турбувати людей

Щоб не обурювати громадськість, організатори вирішили проводити заняття рано вранці, до відкриття музею

У Києві спалахнув скандал через те, що фітнес-клуб вирішив провести заняття з йоги у музеї Тараса Шевченка, де зараз триває фотовиставка переможців World Press Photo. Перед заняттям організатори вирішили приховати важкі кадри з війни, щоб не турбувати людей. Про це розповіла журналістка Крістіна Бердинських у Facebook.

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«Нещодавно у музеї Тараса Шевченка відкрилася фотовиставка переможців World Press Photo. На першому поверсі переважно фотографії війни в Україні. Дуже тяжкі. Головна – гігантська за розміром фотографія з Маріуполя із вагітною жінкою, яку несуть на ношах. Виставка працює до 3 грудня. Тим часом фітнес-клуб вирішує провести заняття з йоги у музеї на цьому ж першому поверсі. І робить відео анонс в інстаграмі на тлі цих фото. У коментарях люди обурилися, звісно. Анонс видалили», – пише жінка.

Журналістка Крістіна Бердинських поділилася інцидентом у Києві фото: скріншот

Однак, за словами Бердинських, на цьому все не скінчилося. За інформацією журналістки, щоб не обурювати громадськість заняття, вирішили проводити рано вранці, до відкриття музею. А фотографії просто завісили, щоби не заважали тим, хто розминається.

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Фотожурналіст Євген Малолєтка, якому належить фото породіллі з Маріуполя, негативно поставився до такої ініціативи. Він назвав це бізнесом, додавши, що таких інцидентів зі відомими виставками фото ще не було.

Анонс заходу з йоги фото: Facebook/Крістіна Бердинських

Перед заняттям з йоги організатори вирішили приховати важкі кадри з війни, щоб не турбувати людей фото: Facebook/Крістіна Бердинських

Фітнес-клуб вирішив провести заняття з йоги у музеї Тараса Шевченка, де зараз триває фотовиставка переможців World Press Photo фото: Facebook/Крістіна Бердинських

«Це такий бізнес українською. Де Національний музей Тараса Шевченка та ця спортивна студія вирішили, що чхати вони хотіли на всіх. Зокрема, на загиблих та їхніх родин. Спочатку музей хотів зняти роботи, але організатори їм заборонили, тому просто вирішили їх закрити простирадлами. По всьому світу відбуваються виставки World Press Photo, де таких казусів не допускають. Що ж говорити про країну, де йде війна, – написав він.

Фото породіллі з Маріуполя належить відомому українському фотожурналісту Євгену Малолєтці фото: Євген Малолєтка

Видання «Українська правда. Життя» зв'язалося з директором Національного музею Дмитром Стусом. Він підтвердив факт проведення заняття з йоги у виставковому залі. Але додав, що не поділяє обурення українців. За його словами, скандал «роздмухують» з нічого, а організатори виставки знали. що у приміщеннях музею відбуваються й інші заходи.