Окупанти женуть важку техніку через Маріуполь на фронт: є один нюанс

Ймовірно, окупанти формують резерви на Запорізькому напрямку

У ніч на 18 листопада російські загарбники перекинули через окупований Маріуполь у напрямку Бердянська важку техніку. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Понад 20 тягачів з танками та іншою гусеничною важкою технікою було перекинуто вночі через Маріуполь в напрям Бердянська», - написав він у Telegram.

Андрющенко звернув увагу, що окупанти повернулися до тактики перекидання техніки вночі. На його думку, характер та складова цієї тактики «вказують на можливе нове формування резервів на Запорізькому напрямку замість тих, які три тижні назад було перекинуто на північ Донецької області».

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Як повідомлялося, нещодавно в тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині прогримів потужний вибух. На пр. Металургів підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу.

Триває 633-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.