У Маріуполі пролунало понад 20 вибухів

Епіцентр вибухів в Кальміуському районі

Сьогодні, 10 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало близько 20 вибухів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, епіцентр вибухів в Кальміуському районі.

«Близько 20 вибухів пролунало в Маріуполі. Епіцентр в Кальміуському районі. Деталі згодом. Але вечір перестає бути ординарним. Бавовнить», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, розпочалася 380-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування.