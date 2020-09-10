У Маріуполі жінка на очах у патрульних з'їла постанову про штраф



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У Маріуполі жінка на очах у патрульних з'їла постанову про штраф

Поліцейські виписали штраф водійці за те, що їхала не пристебнутою

В Маріуполі жінка, якій поліцейські виписали штраф за те, що їхала не пристебнутою, з'їла постанову, яку їй надали для ознайомлення.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Донецької області.

Повідомляється, що жінка їхала не пристебнутою в автомобілі, патрульні помітили її в Центральному районі і зупилини.

«Поліцейські вирішили скласти постанову, але під час ознайомлення з документом, водійка повела себе дивно та вирішила з’їсти копію. Зауважимо, що такі дії не допомагають уникнути ситуації, тому винуватиця має сплатити штраф у 51 гривню, або оскаржити постанову у суді у десятиденний термін», - зазначають в поліції.

До слова, українських водіїв попередили, що їх штрафуватимуть, якщо вони встановлять ЗD номерні знаки, які стали популярними останнім часом. При цьому такі номери не відповідають встановленим вимогам ДСТУ.