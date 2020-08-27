За які номерні знаки штрафуватимуть: пояснення поліції



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Водіїв штрафуватимуть за ЗD номерні знаки Фото: echokieva.com

ЗD-номерні знаки не відповідають вимогам ДСТУ, за їхнє використання на правопорушника чекає штраф або виправні роботи

Українських водіїв попередили, що їх штрафуватимуть, якщо вони встановлять ЗD номерні знаки, які стали популярними останнім часом. При цьому такі номери не відповідають встановленим вимогам ДСТУ.

Про це написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Facebook.

За словами чиновника, в Україні з'явилося дуже багато компаній, які пропонують зробити номерні знаки в форматі ЗD.

Водіїв запевняють, що такі номери дозволені, але це не так.

Білошицький зазначив, що в пункті 4.3 ДСТУ 3650: 2019 «Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови» чітко прописано те, що 3D номерні знаки не відповідають встановленим вимогам.

У одній із вимог ДСТУ йдеться про те, що дорожні номерні знаки виготовляють шляхом штампування зі стрічки з алюмінію або з листової сталі. Виготовлення 3D-номерних знаків передбачає нанесення акрилових символів на зовнішню сторону алюмінієвого знаку

За його словами, водіям загрожує штраф в розмірі 170 гривень за керування транспортним засобом з номерним знаком, який не відповідає вимогам.

При повторному правопорушенні протягом року штраф збільшиться до 255 гривень або ж водія відправлять на громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.