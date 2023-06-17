У Мелітополі п’яні окупанти відкрили вогонь по ФСБшниках

ФСБшники приїхали вгамувати п’яних рашистів і самі потрапили під роздачу

Неспокійна ніч видалася у мешканців тимчасово окупованого Мелітополя з 15 на 16 червня.

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Як повідомляє «РІА-Мелітополь», окупанти, які заселилися в одну з квартир дев'ятиповерхівок поблизу дитячого майданчика «Бастіон» на бульварі 30-річчя Перемоги, почали гулянку з 22:00. Спочатку співали пісень, на всю увімкнули музику, матюкалися та кричали з балконів. Потім почали стріляти. Відбувалося це все під боком у чергової комендатури, що оселилася в корпусі колишнього училища №24 (багатопрофільного центру вищої професійно-технічної освіти).

Місцеві жителі викликали поліцію. Однак ті впоратися з військовими не змогли. Тому на підмогу прибули військова поліція, ФСБшнки, співробітники військової комендатури та інших силових відомств РФ.

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П'яні солдати почали кричати з балкона: «Ви щури тилові, а ми воювали». А потім відкрили вогонь по тих, хто приїхав їх втихомирювати.

Зрештою, нічна метушня закінчилася тим, що у квартирі, де перебувала п'яна компанія рашистів, вибили двері, всіх вояків побили і відвезли в невідомому напрямку.

Як повідомлялося, мешканці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області повідомляють, що в різних частинах міста чують виття сирен. Окупаційні війська готуються до контрнаступу ЗСУ і відновили систему сповіщення про повітряну тривогу.