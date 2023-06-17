Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Мелітополі п’яні окупанти відкрили вогонь по ФСБшниках

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Мелітополі п’яні окупанти відкрили вогонь по ФСБшниках
Рашисти влаштували перестрілку
фото ілюстративне

ФСБшники приїхали вгамувати п’яних рашистів і самі потрапили під роздачу

Неспокійна ніч видалася у мешканців тимчасово окупованого Мелітополя з 15 на 16 червня.

Як повідомляє «РІА-Мелітополь», окупанти, які заселилися в одну з квартир дев'ятиповерхівок поблизу дитячого майданчика «Бастіон» на бульварі 30-річчя Перемоги, почали гулянку з 22:00. Спочатку співали пісень, на всю увімкнули музику, матюкалися та кричали з балконів. Потім почали стріляти. Відбувалося це все під боком у чергової комендатури, що оселилася в корпусі колишнього училища №24 (багатопрофільного центру вищої професійно-технічної освіти).

Місцеві жителі викликали поліцію. Однак ті впоратися з військовими не змогли. Тому на підмогу прибули військова поліція, ФСБшнки, співробітники військової комендатури та інших силових відомств РФ.

П'яні солдати почали кричати з балкона: «Ви щури тилові, а ми воювали». А потім відкрили вогонь по тих, хто приїхав їх втихомирювати.

Зрештою, нічна метушня закінчилася тим, що у квартирі, де перебувала п'яна компанія рашистів, вибили двері, всіх вояків побили і відвезли в невідомому напрямку.

Як повідомлялося, мешканці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області повідомляють, що в різних частинах міста чують виття сирен. Окупаційні війська готуються до контрнаступу ЗСУ і відновили систему сповіщення про повітряну тривогу.

Теги: окупанти війна стрілянина Мелітополь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мешканці Мелітополя повідомляють про незрозумілі дії окупантів
В окупантів у Мелітополі після підриву Каховської ГЕС почалася паніка
8 червня, 07:30
На окупованих територіях частішають підриви залізниці
«Бавовна» в Мелітополі. Пошкоджено залізницю, по якій росіяни перевозять техніку та награбоване
14 червня, 15:38
Виття сирен мелітопольці чують у різних частинах міста
У Мелітополі окупанти готуються до оборони: відновили роботу сирен
Вчора, 07:22

Події в Україні

ЗСУ оголосили про високий рівень ракетної загрози з Чорного моря
ЗСУ оголосили про високий рівень ракетної загрози з Чорного моря
Росія знову вдарила по Нікополю: влада показала наслідки (фото)
Росія знову вдарила по Нікополю: влада показала наслідки (фото)
У Мелітополі п’яні окупанти відкрили вогонь по ФСБшниках
У Мелітополі п’яні окупанти відкрили вогонь по ФСБшниках
Футбольний поєдинок Україна – Північна Македонія, пожежа в Білгороді: головне за ніч
Футбольний поєдинок Україна – Північна Македонія, пожежа в Білгороді: головне за ніч
Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених
Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених
У Маріуполі водії водоканалу оголосили страйк окупантам
У Маріуполі водії водоканалу оголосили страйк окупантам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
14K
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
13K
Скандал у Німеччині: українку з дитиною висадили з потяга через національність
11K
Чому рашисти сьогодні обстріляли Київ. Головна причина
9716
Екоактивістки спаплюжили картину відомого художника у Швеції
7729
Експрем’єр Британії Джонсон знайшов неочікувану роботу

Новини

Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Вчора, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Вчора, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту