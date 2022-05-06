Українські хакери зупинили роботу рашистських пивзаводів

Компанії з виробництва пива не можуть випускати накладні на товар

Атака українські хакерів на Єдину державну автоматизовану інформаційну систему РФ призупинили роботу російських пивзаводів. Про це повідомляє Еспресо.

Зокрема, відучора не працює Московська пивоварна компанія, що керує заводом у Митищах. Там виготовляли 90 тисяч банок пива на годину.

Причина зупинки виробництва – збої Єдиної державної автоматизованої інформаційної системи через DOS-атаки. Компанії з виробництва пива не можуть випускати накладні на товар.

Як раніше повідомлялося, у мережі виявили злиті персональні дані майже 31 мільйона росіян, які є клієнтами лабораторії «Гемотест».

Так, хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ. Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ. А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ РФ.