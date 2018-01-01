У Міноборони повідомили про стан пораненого в АТО військового

Поранений військовий знаходиться у важкому стані

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів було поранено одного українського військовослужбовця. Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу. «Внаслідок ворожих обстрілів 9 лютого один український військовослужбовець отримав поранення», - зазначив він. За словами Гуцуляка, пораненого бійця евакуйовано до