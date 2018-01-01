У Міноборони повідомили про стан пораненого в АТО військового
- Сьогодні, 13:49
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Український військовий
Поранений військовий знаходиться у важкому стані
Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів було поранено одного українського військовослужбовця. Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу.
«Внаслідок ворожих обстрілів 9 лютого один український військовослужбовець отримав поранення», - зазначив він.
За словами Гуцуляка, пораненого бійця евакуйовано до медзакладу, стан здоров’я — важкий.
Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів противника один військовослужбовець сил АТО отримав поранення.
З початку минулої доби станом на 18:00 п’ятниці в зоні АТО було зафіксовано шість ворожих обстрілів.
Джерело: Укрінформ