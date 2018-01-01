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    Події в Україні

    У Міноборони повідомили про стан пораненого в АТО військового

    Поранений військовий знаходиться у важкому стані
    Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів було поранено одного українського військовослужбовця. Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу. «Внаслідок ворожих обстрілів 9 лютого один український військовослужбовець отримав поранення», - зазначив він. За словами Гуцуляка, пораненого бійця евакуйовано до
    • Сьогодні, 13:49
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    Український військовий
    Український військовий

    Поранений військовий знаходиться у важкому стані

    Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів було поранено одного українського військовослужбовця. Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

    «Внаслідок ворожих обстрілів 9 лютого один український військовослужбовець отримав поранення», - зазначив він.

    За словами Гуцуляка, пораненого бійця евакуйовано до медзакладу, стан здоров’я — важкий.

    Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів противника один військовослужбовець сил АТО отримав поранення.

    Джерело: Укрінформ

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