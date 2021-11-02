У Міноборони розповіли про ситуацію на російсько-українському кордоні

Раніше американське видання оприлюднило тривожні дані щодо дії росіян неподалік від кордону з Україною

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розвідка не фіксує значного переміщення російських військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України. Про це вона заявила в ефірі програми «Свобода слова на ICTV», коментуючи нещодавні повідомлення видання The Washington Post із посиланням на власні джерела про те, що на кордоні з Україною Росія концентрує великі скупчення своїх війська.

За словами Маляр, воєнна розвідка постійно веде спостереження за діями військ держави-агресора, зокрема, стежить за кількісною зміною, за переміщенням цих військ та за їх наближенням до державного кордону.

«І коли з'являється інформація у пресі або соціальних медіа, щоб люди не думали, що це вперше вона з'являється, спочатку вона з'являється у воєнної розвідки та у військово-політичного керівництва країни, яке вчасно отримує цю інформацію та може приймати рішення вчасно. Тобто ніхто не повинен думати, що не поінформоване керівництво про те, що відбувається на кордоні», – зазначила вона.

Заступниця міністра додала, що станом на 1 листопада розвідка не фіксує значного переміщення військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.

«Те, що відбувається, трактується як планові заходи у рамках переміщення військ після завершення навчань», – пояснила Маляр.

Вона уточнила, що Міноборони постійно фіксує, як напередодні важливих політичних зустрічей чи подій виникають інформаційні провокації та діють російські інформаційно-психологічні операції.

«І тому безкінечно відбувається поширення інформації, яка не відповідає дійсності. Ми намагаємося вчасно реагувати і її спростовувати», – додала вона.

Напередодні американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені «незвичайні переміщення» техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію у квітні цього року та викликала резонанс у міжнародному співтоваристві.