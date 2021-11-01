Регулятор у Росії спростував визнання іноземних вакцин від коронавірусу

В музеї та театри не пустять іноземнців без ПЛР-тестів

Вакцини, визнані ВООЗ та ЄС, і надалі заборонені в Росії

Управління Росспоживнагляду Ленінградської області Росії в понеділок, 1 листопада, спростувало повідомлення регіональної влади про визнання вакцинації іноземними препаратами від Covid-19 при відвідуванні музеїв і театрів.

Допуск відвідувачів, щеплених зарубіжними препаратами, до цих культурних установ не дозволений і не погоджувався з керівництвом управління, підкреслило відомство. Зміни до раніше прийнятих обмежень щодо порядку допуску відвідувачів у музеї не плануються, додали в установі.

Іноземців і надалі пускатимуть до музеїв та театрів лише за ПЛР-тестами. Декількома годинами раніше губернатор Ленінградської області заявив про визнання іноземних вакцин при відвідуванні музеїв і театрів. Водночас заступник голови регіонального уряду зазначив, що йдеться лише про закордонних туристів.

У липні Європейський Союз надіслав Росії вимоги до документів щодо взаємного визнання сертифікатів вакцинації. На початку жовтня посол ЄС у РФ Маркус Едерер зазначив, що Москва досі не передала Брюсселю папери для визнання ковід-сертифікатів.

Раніше повідомлялось, що на території Російської Федерації виявлено перші випадки зараження новим варіантом коронавірусної хвороби.