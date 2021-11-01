Австрія. Деталі одного шпигунського скандалу

Австрійська розвідка BVT за останні роки була причетною до низки політичних скандалів

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Слежу за разными шпионскими историями. Из любопытства. Особенно, если они сложнозависимые, если так можно сказать.

Одна из таких историй – вокруг немецкой компании по обработке платежей Wirecard и ее члена совета директоров, а также главного операционного директора по обработке платежей, Яна Марсалека.

Конкретно за этой темой слежу – потому что она выходит за пределы личной истории, и касается в целом сотрудничества стран ЕС в сфере разведки и конкретно реформирования австрийской службы BVT.

Не секрет, что австрийская разведка BVT за последние годы была вовлечена в ряд политических скандалов. Сотрудников обвиняли в том, что они передавали конфиденциальную информацию политикам, после чего последовали обыски. Также службе вменяли то, что она инфильтрирована российскими спецслужбами. Но основной скандал был вокруг вовлечённости разведки в скандал с Wirecard.

В итоге, австрийская разведка была исключена из операций по обмену разведанными ЕС. Это исключение происходило постепенно, вплоть до исключения из Бернского клуба (неформальной ассоциации европейских спецслужб, в рамках которой европейские спецслужбы обмениваются информацией, например, об исламских боевиках и ультраправых движениях).

Сейчас происходит процесс реорганизации разведки, и с 1 декабря 2021 года BVT будет переименована в DSN - Директорат государственной защиты и разведки. Но компроментирующее наследие BVT по-прежнему активно обсуждается, а по некоторым темам – вообще идут расследования.

И вот одна из таких тем – это история с Wirecard, обрастающая все новыми деталями. И вот об этих новых деталях вышла большая статья в Süddeutsche Zeitung.

Тут вот в чем дело. Еще в январе текущего года сотрудники главного управления уголовной полиции Австрии арестовали следователя BVT. Против этого агента (некоего Энисто О, его полное имя не называется) ведется расследование по обвинению в причастности к передаче конфиденциальной информации российским спецслужбам. И что интересно – следствие также изучает его связь с Яном Марсалеком, которому агент мог нелегально предоставлять информацию из баз данных BVT, возможно даже включающую формулу «Новичка» (!).

Какая тут связь? Как пишет издание, до 2017 года упомянутый агент служил в департаменте BVT, отвечающем за борьбу с терроризмом и разведку. А его начальник в прошлом, некий Мартин В, после того, как ушел из службы, работал на Яна Марсалека (вплоть до того, что отвечал за безопасность Wirecard). Он же, как считается, помог Марсалеку бежать в июне 2020 года, организовав аренду частного самолёта из аэропорта Bad Vöslau в Австрии в Минск.

Сейчас подозрения против Энисто О. подкреплены доказательствами. Во время обыска в январе австрийские следователи нашли секретные документы в его доме, в основном секретные документы от дружественных разведок.

Об утечке информации главу BVT ФБР информировался еще в 2017. Позже представители и других разведслужб также информировали. Однако реакции со стороны BVT так и не последовало, что подорвало доверие, прежде всего, со стороны германских спецслужб, а BVT, в итоге, была исключена из указанного Бернского клуба.

Эта история довольно показательна. Как с точки зрения необходимости пересмотра политики безопасности в части координации между спецслужбами стран ЕС и НАТО. Так и в части более детального и пристального изучения связей России с западными политиками/чиновниками/представителями спецслужб.

Джерело: блог Олесі Яхно

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