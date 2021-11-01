Білий дім заявив, що США стежать за ситуацією біля кордонів України

США провели міжнародні консультації через скупчення сил РФ біля України

Сполучені Штати продовжують стежити за ситуацією біля кордонів України. Зокрема, після того, як була оприлюднена інформація, що Росія знову стягує війська до українських кордонів. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає пресслужба Білого дому.

«У минулі вихідні у нас була можливість провести консультації з ключовими союзниками і партнерами з питання України і забезпечення того, щоб ми захищали суверенітет і територіальну цілісність країни і підтримували її», – заявив він.

«Ми будемо продовжувати уважно стежити за ситуацією. І зараз мені більше нічого додати», – додав радник президента США.

Напередодні американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені «незвичайні переміщення» техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію у квітні цього року та викликала резонанс у міжнародному співтоваристві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна повинна перестати використовувати назву «Bayraktar» для куплених турецьких ударних безпілотників.