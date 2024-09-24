Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міноборони поновило призначення керівників своїх підприємств на конкурсних засадах

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони поновило призначення керівників своїх підприємств на конкурсних засадах
Очікується, що рішення сприятиме довірі громадянського суспільства та партнерів до рішень Міноборони як ефективного власника держпідприємств
фото з відкритих джерел

Рішення Міноборони стосуватиметься виключно підприємств у оперативному підпорядкуванні оборонного відомства 

Кандидатів на посади керівників підприємств, управління яких здійснює Міністерство оборони України, віднині визначатиме спеціалізована робоча група. Це дасть змогу залучати професійних менеджерів та якісніше задовольняти потреби Сил оборони. Про це інформує 24 вересня Міноборони.

«Це рішення фактично повертає конкурсний відбір на посади в підприємствах Міноборони. Вчора робоча група з відбору розпочала роботу. Так ми зможемо залучити професійних та доброчесних менеджерів до формування стратегій розвитку, управління та нагляду за менеджментом наших підприємств», – зазначив заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер.

За його словами, результатом цього рішення стане більш якісне задоволення потреб Сил оборони в умовах війни.

На період дії воєнного стану зупинене обов’язкове проведення конкурсу на посади керівників, голів виконавчих органів державних підприємств, за певними винятками.

Рішення Міноборони стосуватиметься виключно підприємств у оперативному підпорядкуванні оборонного відомства та має на меті забезпечення прозорого визначення претендентів на керівні посади.

Робоча група визначатиме та затверджуватиме критерії оцінювання кандидатів на ці посади для кожного підприємства окремо.

Разом з тим відбір кандидатів відбуватиметься на засадах прозорості критеріїв оцінювання та вимог до посади, відкритості оголошень про конкурс.

«Передбачається також залучення професійної рекрутингової компанії до процедури відбору та запрошення представників міжнародних організацій, дипломатичних установ, експертного середовища до участі в засіданнях робочої групи з відбору», – йдеться в повідомленні.

Проведення процедур відбору керівників підприємств відповідає принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку.

Очікується, що рішення сприятиме довірі громадянського суспільства та партнерів до рішень Міноборони як ефективного власника держпідприємств.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела в Міноборони. За словами одного з джерел, звільнення заступників очільника ГУР відбулося близько тижня тому. Примітно, що з самим Будановим рішення про звільнення не погоджувалося.

Читайте також:

Теги: Міноборони конкурс Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 2014 року Сербія винесла лише 37 обвинувальних вироків за участь в українській війні
Сербський найманець про російську армію: Корупція процвітає, а росіяни не такі, як ми їх собі уявляємо Дайджест
Вчора, 21:41
В Україну повернулися три жінки та одна дитина
Україна евакуювала чотирьох громадян із Сирії: серед них дитина
20 вересня, 22:42
Більше ніж 17 тис. громадян по всій Україні звернулися до рекрутингових центрів
Міноборони повідомило, скільки добровольців рекрутується щомісяця
20 вересня, 17:20
Всюдихід-амфібія «Таха»
На озброєнні ЗСУ з'явився унікальний всюдихід-амфібія (фото)
20 вересня, 12:29
Участь НАТО у збитті ракет РФ над територією України буде мати обмежені переваги, вважає Рубен Брекельманс
Міністр оборони Нідерландів пояснив, чому НАТО не закриває небо над Україною
7 вересня, 20:42
За інформацією ЗМІ у правоохоронних органах, підозрюваний – Богдан Хмельницький, який підписував контракт на закупівлю яєць по 17 грн за штуку
Збитки на мільярд: ДБР повідомило про підозру експосадовцю Міноборони
5 вересня, 20:45
«Шахед» впав на цегляну будівлю складу в Гомелі
Упродовж ночі Білорусь тричі піднімала винищувачі для збиття російських дронів
5 вересня, 13:25
Застосунок «Резерв+» має запрацювати до 16:00
«Резерв+» призупинив роботу. Міноборони звернулося до українців
4 вересня, 13:15
Перші винищувачі F-16 прибули в Україну у другій половині літа-2024
Втрата F-16: три версії Тема дня
30 серпня, 13:17

Політика

Стало відомо, яку суму Кабмін виділив на друк повісток
Стало відомо, яку суму Кабмін виділив на друк повісток
Міноборони поновило призначення керівників своїх підприємств на конкурсних засадах
Міноборони поновило призначення керівників своїх підприємств на конкурсних засадах
Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію
Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію
Новий міністр агрополітики проживає у квартирі тещі, яку придбано за 18 млн грн – ЗМІ
Новий міністр агрополітики проживає у квартирі тещі, яку придбано за 18 млн грн – ЗМІ
Безугла заінтригувала фото з міністром оборони Умєровим
Безугла заінтригувала фото з міністром оборони Умєровим
Україна втричі збільшила показники мобілізації: Умєров розповів про наступний крок
Україна втричі збільшила показники мобілізації: Умєров розповів про наступний крок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
63K
Дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб РФ: Британія зробила заяву
45K
Китай закликав країни відмовитися від «закону джунглів»
26K
Вибух ядерної російської ракети «Сармат»: коментар Кремля
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
24K
Кабмін готує комплексну пенсійну реформу: деталі

Новини

Місія МАГАТЕ на Курській АЕС: Голова ядерного агентства ООН заявив про терміни перебування
Сьогодні, 07:45
Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 07:13
«Ми ближче до миру, ніж ми думаємо», – Зеленський про швидке закінчення війни
Сьогодні, 06:31
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
Сьогодні, 06:04
20 років легендарному «замаху»: де зараз активіст, який кинув яйцем у Януковича
Сьогодні, 05:41
Кремль не хоче миру, а тільки капітуляції України – Інститут вивчення війни
Сьогодні, 05:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua