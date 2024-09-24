Міноборони поновило призначення керівників своїх підприємств на конкурсних засадах

Очікується, що рішення сприятиме довірі громадянського суспільства та партнерів до рішень Міноборони як ефективного власника держпідприємств

Рішення Міноборони стосуватиметься виключно підприємств у оперативному підпорядкуванні оборонного відомства

Кандидатів на посади керівників підприємств, управління яких здійснює Міністерство оборони України, віднині визначатиме спеціалізована робоча група. Це дасть змогу залучати професійних менеджерів та якісніше задовольняти потреби Сил оборони. Про це інформує 24 вересня Міноборони.

«Це рішення фактично повертає конкурсний відбір на посади в підприємствах Міноборони. Вчора робоча група з відбору розпочала роботу. Так ми зможемо залучити професійних та доброчесних менеджерів до формування стратегій розвитку, управління та нагляду за менеджментом наших підприємств», – зазначив заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер.

За його словами, результатом цього рішення стане більш якісне задоволення потреб Сил оборони в умовах війни.

На період дії воєнного стану зупинене обов’язкове проведення конкурсу на посади керівників, голів виконавчих органів державних підприємств, за певними винятками.

Рішення Міноборони стосуватиметься виключно підприємств у оперативному підпорядкуванні оборонного відомства та має на меті забезпечення прозорого визначення претендентів на керівні посади.

Робоча група визначатиме та затверджуватиме критерії оцінювання кандидатів на ці посади для кожного підприємства окремо.

Разом з тим відбір кандидатів відбуватиметься на засадах прозорості критеріїв оцінювання та вимог до посади, відкритості оголошень про конкурс.

«Передбачається також залучення професійної рекрутингової компанії до процедури відбору та запрошення представників міжнародних організацій, дипломатичних установ, експертного середовища до участі в засіданнях робочої групи з відбору», – йдеться в повідомленні.

Проведення процедур відбору керівників підприємств відповідає принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку.

Очікується, що рішення сприятиме довірі громадянського суспільства та партнерів до рішень Міноборони як ефективного власника держпідприємств.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела в Міноборони. За словами одного з джерел, звільнення заступників очільника ГУР відбулося близько тижня тому. Примітно, що з самим Будановим рішення про звільнення не погоджувалося.