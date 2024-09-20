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На озброєнні ЗСУ з'явився унікальний всюдихід-амфібія (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На озброєнні ЗСУ з'явився унікальний всюдихід-амфібія (фото)
Всюдихід-амфібія «Таха»
фото: Міноборони України

«Таха» уже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів харчування у складних умовах рельєфу місцевості

Міністерство оборони України допустило до використання у підрозділах Збройних сил України всюдихід-амфібію «Таха», розроблений українськими інженерами. Про це повідомило Міноборони.

«Машина здатна працювати на будь-якій місцевості: болотах, плавнях, глибокому снігу та навіть під час виїзду з води на кригу. Завдяки своїм невеликим габаритам і можливості розвертатися на місці всюдихід ефективно маневрує в обмеженому просторі», – розповіли у відомстві.

Окрім того, «Таха» долає перешкоди заввишки понад один метр, а тиск на поверхню, який створюють його широкі шини, менший за тиск людської ноги. Це дозволяє рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.

Транспортний засіб може перевозити до однієї тонни вантажу або до 10 пасажирів. Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді – до 6 км/год. Всюдихід має декілька паливних баків і здатен працювати на одній заправці понад дві доби.

«Цей транспорт уже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів харчування у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися», – стверджує Міноборони.

Нагадаємо, що Міністерство оборони кодифікувало для потреб Збройних сил України новий дрон-бомбер українського виробництва під назвою «Чорна вдова».

Як повідомлялося, російські керовані авіаційні бомби (КАБ) стали вирішальним чинником просування окупантів на сході України. Утім, ЗСУ готуються давати відсіч новою зброєю вітчизняного виробництва. Україна має намір озброїти свої літаки бомбами власного виробництва. Як заявив бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, Київ розробляє новий комплект планування та наведення для перетворення некерованих бомб радянського зразка на високоточні боєприпаси. Випробувальний політ на Су-24 став важливим кроком у розробці цієї зброї.

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Теги: Міноборони зброя озброєння ЗСУ

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