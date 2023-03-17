У низці областей України пролунав сигнал тривоги, є загроза запуску балістичних ракет

Повітряна тривога після 9:20 була оголошена на сході, а також у частині північних, центральних та південних областей

Сьогодні зранку, 17 березня, в Україні пролунали сигнали повітряної тривоги. Про загрозу попередили жителів майже половини областей.

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Зокрема, повітряна тривога після 9:20 була оголошена на сході, а також у частині північних, центральних та південних областей.

Моніторингові групи не фіксують активність ворожої авіації, проте попереджають про загрозу запуску ракет з балістичною траєкторією польоту.

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Нагадаємо, станом на ранок 17 березня Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії.