  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Японці створили іграшку, що працює на водні (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Toyota побудувала іграшковий автомобіль, що працює на водні - Японці створили іграшку, що працює на водні (відео)
    Toyota побудувала іграшковий автомобіль, що працює на водні
    Фото: Toyota

    Японська Toyota побудувала іграшковий автомобіль, який працює на водні

    Toyota побудувала зменшену версію Mirai – електричної моделі, яка працює на водні. Зменшену копію також обладнали водневою силовою установкою.

    Іграшковий Mirai отримав два баки для водню, що нагадують звичайні «пальчикові» батарейки.

    За словами розробників, використання водневих паливних елементів дозволило практично в два рази збільшити час використання мініатюрної Toyota в порівнянні зі звичайними батарейками.

    Представники компанії не розкривають інформацію про двигун і максимальну швидкість іграшки. А ось вихідна потужність моделі складає близько 20 ват.

    Використання водневих елементів в радіокерованій машинці стало демонстрацією можливостей компанії в області застосування паливних елементів за межами класичної автомобільної сфери.

    Toyota Miarai – найбільш продаваний водневий електромобіль у світі. До складу його силової установки входить електромотор, що живиться від паливних елементів. Саме вони за допомогою водню і генерують електрику.

    Віддача електродвигуна становить 182 кінські сили.

    В Україні Toyota Mirai офіційно не продається. Але ентузіасти вже почали привчати українців до нового типу автомобілів та пального. На початку вересня 2021 року стало відомо, що перше Mirai отримала українські номерні знаки.

    Коли в Україні з’явиться перша воднева заправка, дивіться за цим посиланням.

    Читайте також:

    Теги: Електромобілі пальне Toyota
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Японці створили іграшку, що працює на водні (відео)