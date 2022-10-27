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Невідомі повідомили про замінування вокзалу та універмагу в Тернополі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Невідомі повідомили про замінування вокзалу та універмагу в Тернополі
фото ілюстративне

Громадян закликають не підходити близько до будівель

Поліція отримала повідомлення про можливе замінування кількох будівель у Тернополі. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Невідомі повідомили про замінування залізничного вокзалу, універмагу та освітніх закладів, які поруч.

«На місці працюють відповідні служби. Будь ласка, не йдіть цьому напрямку і не підходьте близько до будівель», – зазначив мер.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині чоловік жорстоко побив 12-річного хлопця на вулиці.

Нагадаємо,  президент України Володимир Зеленський під час виступу  перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів. 

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції (ГЕС), українська сторона вимагає направити на об'єкт міжнародну місію спостерігачів.

Теги: Тернопіль замінування вокзал

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