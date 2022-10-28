Невідомі повідомили про замінування будівлі суду у Тернополі

Громадян закликають не підходити близько до будівлі суду

Поліція отримала повідомлення про можливе замінування будівлі міськрайонного суду у Тернополі. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

«Увага! Надійшла інформація про ймовірне замінування будівлі міськрайонного суду вул. Котляревського, 34», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють відповідні служби.

«Прошу вас не підходити до будівлі та бути обережними», – додав Надал.

Нагадаємо, вчора невідомі повідомили про замінування залізничного вокзалу, універмагу та освітніх закладів, які поруч. Інформація про замінування не підтвердилась.

До слова, президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.