У Росії «урочисто» затримали військових, які відмовилися воювати

Жест носив демонстративний характер і був зроблений як наука іншим

У Росії затримують солдатів, котрі відмовляються воювати проти України. Про це пишуть російські ЗМІ. За даними журналістів, низка Telegram-каналів оприлюднили відео, на якому можна помітити, як кількох військових викликають до слідчого під час шикування на плацу. Судячи з ролика, прізвища солдатів – Селіванов і Дегтярьов.

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Слідчий публічно оголошує про затримання військових, оскільки проти них порушили кримінальну справу щодо невиконання наказу, за яку їм загрожує позбавлення волі на строк від двох до трьох років. Після цього конвой проводить затримання.

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При цьому російський адвокат Максим Гребенюк наголошує, що жодної потреби у затриманні солдатів на території військової частини не було, а такий жест носив «демонстративний характер» і був зроблений «як наука іншим».

Нагадаємо, мобілізовані росіяни обманом потрапляють на передову, дехто із загарбників уже думає про самовільне залишення військової частини.

Також у Підмосков'ї в парку «Патріот» мобілізовані, яких готують до відправки на фронт, влаштували бунт, один із військовослужбовців спочатку в нецензурній формі вилаяв командувача частиною, а потім ударив його.

1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

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У ЗМІ з'явилася інформація, що у Росії після закінчення осіннього призову може початися друга хвиля мобілізації.

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.