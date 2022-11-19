Мобілізовані з РФ частково завершили навчання у Білорусі – Генштаб

Частина особового складу РФ отримала стару форму і вже використане спорядження

Зазначається, що російські військовослужбові мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема через незадовільне забезпечення

У Брестській області Білорусі частково завершилися військові навчання підрозділів мобілізованих солдатів російської армії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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У навчаннях брали участь підрозділи Другої мотострілецької дивізії першої танкової армії збройних сил РФ.

«За наявною інформацією завершились військові навчання підрозділів другої мотострілецької дивізії 1 танкової армії збройних сил російської федерації, які проходили на території Брестської області республіки Білорусь», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що військовослужбовці, які покликані в ході проведення так званої часткової мобілізації, мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема через незадовільне забезпечення.

«Частина зазначеного особового складу отримала стару форму одягу та спорядження, яке вже використовувалось. Військова техніка, здебільшого, в поганому технічному стані – весь час потребує ремонту», – повідомляє Генштаб.

Тим часом, міністерство оборони Білорусі вкотре заявило, що не збирається воювати на боці Росії проти України, а військові навчання проводять для оборони своєї країни.

Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За поточну добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетного удару російських окупантів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ.

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