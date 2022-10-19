Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Севастополі прогримів вибух: окупанти розповіли, що трапилося

Надія Клочко
glavcom.ua
У Севастополі прогримів вибух: окупанти розповіли, що трапилося
Окупанти заявляють, що у Севастополі спрацювала система ППО
фото ілюстраційне

Окупанти заявляють про збиття безпілотника біля аеродрому Бельбек

В окупованому Севастополі пролунав вибух. Представник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що спрацювала протиповітряна оборона (ППО) та нібито було збито безпілотник.

«У Севастополі знову відпрацювала система ППО в районі Північної сторони. За попередніми даними збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек», – написав Развожаєв.

Окупанти закликають жителів міста зберігати спокій.

У Севастополі прогримів вибух: окупанти розповіли, що трапилося фото 1

Нагадаємо, удень 17 жовтня в окупованому Криму місцеві мешканці у Джанкої, Джанкойському та Красногвардійському районах повідомили, що було чути сильний вибух.

Також 5 жовтня місцеві жителі повідомляли про вибух у районі аеродрому Бельбек

Читайте також: Рубікон Путіна. Тиждень, який остаточно визначив траєкторію Росії
Теги: безпілотник вибух Крим Севастополь

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети з криму полетіли в бік України
Мешканці Севастополя зафільмували запуск ракет у бік України (відео)
15 жовтня, 15:30
Не тільки на окупованих територіях, але і по всій Росії кладовища заповнюють свіжі могили загарбників
В окупованому Севастополі з'явилося велике кладовище рашистів (відео)
14 жовтня, 12:06
Жителі Севастополя чули «хлопки»
Севастополь: в районі аеропорту «Бельбек» підіймається чорний дим
5 жовтня, 10:45

Події в Україні

Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 19 жовтня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 19 жовтня
У Севастополі прогримів вибух: окупанти розповіли, що трапилося
У Севастополі прогримів вибух: окупанти розповіли, що трапилося
Розвідка Британії повідомила про проблеми з командуванням у армії РФ
Розвідка Британії повідомила про проблеми з командуванням у армії РФ
16 бойових машин та 15 артилерійських систем: втрати ворога за добу
16 бойових машин та 15 артилерійських систем: втрати ворога за добу
Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі
Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Ситуація критична. Банкова закликала готуватися до відключення світла й води
88K
Влада блокує вихід парафій з Московського патріархату. ПЦУ звернулась до Зеленського
78K
«Дорогі брати та сестри». Список архієреїв України, які досі служать Кирилу (документи)
71K
Навіщо Кремлю так зване «припинення мобілізації»: пояснення ексдепутата Держдуми 
54K
Рашист кинув товаришів у палаючому танку та втік (відео)
49K
Іранські дрони та застосування ядерної зброї. Кремль виступив із новими заявами

Новини

За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Сьогодні, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Вчора, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Вчора, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
17 жовтня, 07:11

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту