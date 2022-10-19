У Севастополі прогримів вибух: окупанти розповіли, що трапилося

Окупанти заявляють, що у Севастополі спрацювала система ППО

Окупанти заявляють про збиття безпілотника біля аеродрому Бельбек

В окупованому Севастополі пролунав вибух. Представник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що спрацювала протиповітряна оборона (ППО) та нібито було збито безпілотник.

«У Севастополі знову відпрацювала система ППО в районі Північної сторони. За попередніми даними збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек», – написав Развожаєв.

Окупанти закликають жителів міста зберігати спокій.

Нагадаємо, удень 17 жовтня в окупованому Криму місцеві мешканці у Джанкої, Джанкойському та Красногвардійському районах повідомили, що було чути сильний вибух.

Також 5 жовтня місцеві жителі повідомляли про вибух у районі аеродрому Бельбек.