У Севастополі прогримів вибух: окупанти розповіли, що трапилося
Окупанти заявляють про збиття безпілотника біля аеродрому Бельбек
В окупованому Севастополі пролунав вибух. Представник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що спрацювала протиповітряна оборона (ППО) та нібито було збито безпілотник.
«У Севастополі знову відпрацювала система ППО в районі Північної сторони. За попередніми даними збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек», – написав Развожаєв.
Окупанти закликають жителів міста зберігати спокій.
Нагадаємо, удень 17 жовтня в окупованому Криму місцеві мешканці у Джанкої, Джанкойському та Красногвардійському районах повідомили, що було чути сильний вибух.
Також 5 жовтня місцеві жителі повідомляли про вибух у районі аеродрому Бельбек.
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