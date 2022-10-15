Мешканці Севастополя зафільмували запуск ракет у бік України (відео)

Ракети з криму полетіли в бік України

Окупаційна влада півострова заявила про тренування ППО

У суботу, 15 жовтня, в окупованому Криму пролунали вибухи. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, нібито це тренується ППО. Він також попросив мешканців не знімати і не публікувати відео роботи протиповітряної оборони.

Але з роликів, що їх оприлюднили місцеві пабліки, зрозуміло, насправді так зване тренування ППО – це запуск ракет у бік України.

Раніше американський генерал Бен Ходжес в інтерв'ю «Главкому» розповів, що ЗСУ звільнять окупований Крим до літа 2023 року.

Також Кирило Буданов розповів, коли закінчиться війна в Україні.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Президент держави-агресорки Володимир Путін 9 жовтня звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.