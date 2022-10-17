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В окупованому Криму – знову бавовна 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В окупованому Криму – знову бавовна 
Окупанти традиційно заперечують прильоти на півострові 
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Місцеві мешканці повідомляють про вибухи під Джанкоєм 

Удень 17 жовтня в окупованому Криму місцеві мешканці у Джанкої, Джанкойському та Красногвардійському районах повідомили, що було чути сильний вибух.

Так звана «влада» окупантів традиційно переконує, буцімто нічого не сталося. Як запевнили рятувальники окупованого півострова, в селищі Азовському начебто «працюють сапери».

Нагадаємо, у Вінницькій області під час повітряної тривоги сьогодні, 17 жовтня, пролунали вибухи. 

Як повідомлялося, у понеділок, 17 жовтня, близько 14.00, під час повітряної тривоги жителі Житомирської та Чернігівської областей почули вибухи. Близько 13:55 голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив вибухи в області.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Вже відомо про трьох загиблих.

Теги: Крим рятувальники влада вибух

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