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Удар по Смілі. Кількість постраждалих зросла до дев’яти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по Смілі. Кількість постраждалих зросла до дев’яти
Наслідки сьогоднішньої російської атаки по Смілі
фото: Facebook/ДСНС

Внаслідок атаки окупантів пошкоджено 51 приватний будинок

Внаслідок російської атаки по місту Сміла на Черкащині відомо про дев’ятьох постраждалих, серед них одна дитина. Про це повідомляє ДСНС.

За словами глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця, пошкоджено 51 приватний будинок. Наразі обстеження зруйнованих будівель триває.

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Наслідки сьогоднішньої атаки по Смілі
фото: Telegram/Ігор Табурець

«У місцевій школі розгорнуто штаб з оперативного реагування. Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування. Також готуємо місця для  тимчасового проживання», – зазначив він.

Нагадаємо, російські окупанти знову атакували Україну ракетами, зокрема вибухи пролунали у Сумській та Черкаській областях.

Внаслідок російської атаки по місту Сміла на Черкащині відомо про дев’ятьох постраждалих
Внаслідок російської атаки по місту Сміла на Черкащині відомо про дев’ятьох постраждалих
фото: Facebook/ДСНС

Загалом в Україні внаслідок ранкового масованого обстрілу 26 загиблих, понад 120 людей поранено.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.

Теги: Черкащина війна обстріл ДСНС

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